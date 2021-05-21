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Голикова призвала ускорить в ВОЗ процедуру преквалификации новых вакцин
Голикова призвала ускорить в ВОЗ процедуру преквалификации новых вакцин - РИА Новости, 21.05.2021
Голикова призвала ускорить в ВОЗ процедуру преквалификации новых вакцин
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в РФ видят резервы для ускорения доступа к средствам для борьбы с COVID-19, нужно ускорить в ВОЗ процедуру... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T16:42
2021-05-21T16:42
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здоровье - общество
татьяна голикова
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в РФ видят резервы для ускорения доступа к средствам для борьбы с COVID-19, нужно ускорить в ВОЗ процедуру преквалификации новых вакцин.Она отметила, что РФ нацелена на дальнейшее наращивание потенциала глобального здравоохранения при координирующей роли ВОЗ."Видим резервы для повышения практической отдачи от деятельности образованной в прошлом году Инициативы по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19 и ее вакцинному компоненту – COVAX. Нужно ускорить в ВОЗ процедуру преквалификации новых вакцин, расширение списка вакцин в портфеле указанного механизма", - добавила вице-премьер, выступая на Глобальном саммите по здравоохранению.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, татьяна голикова, воз, в мире

Голикова призвала ускорить в ВОЗ процедуру преквалификации новых вакцин

16:42 21.05.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в РФ видят резервы для ускорения доступа к средствам для борьбы с COVID-19, нужно ускорить в ВОЗ процедуру преквалификации новых вакцин.
Она отметила, что РФ нацелена на дальнейшее наращивание потенциала глобального здравоохранения при координирующей роли ВОЗ.
"Видим резервы для повышения практической отдачи от деятельности образованной в прошлом году Инициативы по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19 и ее вакцинному компоненту – COVAX. Нужно ускорить в ВОЗ процедуру преквалификации новых вакцин, расширение списка вакцин в портфеле указанного механизма", - добавила вице-премьер, выступая на Глобальном саммите по здравоохранению.
 
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