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Голикова призвала ускорить в ВОЗ процедуру преквалификации новых вакцин

Голикова призвала ускорить в ВОЗ процедуру преквалификации новых вакцин - РИА Новости, 21.05.2021

Голикова призвала ускорить в ВОЗ процедуру преквалификации новых вакцин

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в РФ видят резервы для ускорения доступа к средствам для борьбы с COVID-19, нужно ускорить в ВОЗ процедуру... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T16:42

2021-05-21T16:42

2021-05-21T16:42

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в РФ видят резервы для ускорения доступа к средствам для борьбы с COVID-19, нужно ускорить в ВОЗ процедуру преквалификации новых вакцин.Она отметила, что РФ нацелена на дальнейшее наращивание потенциала глобального здравоохранения при координирующей роли ВОЗ."Видим резервы для повышения практической отдачи от деятельности образованной в прошлом году Инициативы по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19 и ее вакцинному компоненту – COVAX. Нужно ускорить в ВОЗ процедуру преквалификации новых вакцин, расширение списка вакцин в портфеле указанного механизма", - добавила вице-премьер, выступая на Глобальном саммите по здравоохранению.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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