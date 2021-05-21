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Минобороны выпустило для своих учебных заведений единый учебник истории
Минобороны выпустило для своих учебных заведений единый учебник истории - РИА Новости, 21.05.2021
Минобороны выпустило для своих учебных заведений единый учебник истории
Министерство обороны РФ провело конкурс и выпустило для своих учебных заведений единый учебник истории, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в рамках... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T17:21
2021-05-21T17:21
россия
вооруженные силы рф
сергей шойгу
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Министерство обороны РФ провело конкурс и выпустило для своих учебных заведений единый учебник истории, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в рамках марафона "Новое знание".По его словам, в то время как многие спорят об учебниках истории, имея большое их количество, в ВС РФ провели конкурс и выбрали один учебник."У нас один учебник истории, мы в общем на эту тему не спорим. У нас понятный и ясный учебник истории, потому что здесь надо преподавать то, что действительно говорит об истории нашей страны, а не разного рода домыслах и фантазиях, которыми обросла историческая наука", - отметил министр.Министр также сообщил, что в военных вузах РФ сегодня преподают конструкторы современного оружия, а в образовательных процессах используются самые современные методики и системы. "Сейчас мы находимся на стадии ухода от этих больших портфелей с учебниками и тетрадками. Мы сейчас занимаемся тем, чтобы у нас всех курсантов и слушателей был ноутбук, чтобы они могли с любой точки войти в сеть, во многих учебных заведениях это уже сделано", - сказал Шойгу.Глава военного ведомства добавил, что для Вооруженных сил создана единая электронная библиотека, она представляет собой библиотечный фонд всех Вооружённых сил, учебных заведений. "И этому мы огромное внимание уделили, приобрели большой объём оборудования для оцифровки", - пояснил глава Минобороны.
https://ria.ru/20210521/armiya-1733342313.html
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россия, вооруженные силы рф, сергей шойгу, общество

Минобороны выпустило для своих учебных заведений единый учебник истории

17:21 21.05.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу проводит селекторное совещание в Национальном центре управления обороной РФ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит селекторное совещание в Национальном центре управления обороной РФ - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Министерство обороны РФ провело конкурс и выпустило для своих учебных заведений единый учебник истории, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в рамках марафона "Новое знание".
По его словам, в то время как многие спорят об учебниках истории, имея большое их количество, в ВС РФ провели конкурс и выбрали один учебник.
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"У нас один учебник истории, мы в общем на эту тему не спорим. У нас понятный и ясный учебник истории, потому что здесь надо преподавать то, что действительно говорит об истории нашей страны, а не разного рода домыслах и фантазиях, которыми обросла историческая наука", - отметил министр.
Министр также сообщил, что в военных вузах РФ сегодня преподают конструкторы современного оружия, а в образовательных процессах используются самые современные методики и системы. "Сейчас мы находимся на стадии ухода от этих больших портфелей с учебниками и тетрадками. Мы сейчас занимаемся тем, чтобы у нас всех курсантов и слушателей был ноутбук, чтобы они могли с любой точки войти в сеть, во многих учебных заведениях это уже сделано", - сказал Шойгу.
Глава военного ведомства добавил, что для Вооруженных сил создана единая электронная библиотека, она представляет собой библиотечный фонд всех Вооружённых сил, учебных заведений. "И этому мы огромное внимание уделили, приобрели большой объём оборудования для оцифровки", - пояснил глава Минобороны.
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