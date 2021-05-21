Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
https://ria.ru/20210521/turov-1733297470.html
Туров: России и Белоруссии необходимо выработать механизм защиты истории
Туров: России и Белоруссии необходимо выработать механизм защиты истории - РИА Новости, 21.05.2021
Туров: России и Белоруссии необходимо выработать механизм защиты истории
России и Белоруссии необходимо выработать общий механизм для защиты исторической памяти, чтобы сломить агрессивные нападки на наши государства с запада, сказал... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T14:04
2021-05-21T14:04
парламентское собрание союза беларуси и россии
артем туров
россия
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/154350/65/1543506555_0:290:5568:3422_1920x0_80_0_0_94e46f93dc7458a4c1af2e21c6bfdb21.jpg
МОСКВА, 21 мая- РИА новости. России и Белоруссии необходимо выработать общий механизм для защиты исторической памяти, чтобы сломить агрессивные нападки на наши государства с запада, сказал журналистам председатель комиссии Парламентского собрания по законодательству и регламенту Артем Туров."Россия и Белоруссия являются странами – наследниками Победы и грубое навязывание западными странами темы переписи истории и пересмотра Нюрнбергского процесса является бесчеловечным. Сегодня западные спецслужбы перешли от закулисных провокаций к жесткой агрессии и нападениям на суверенитет наших государств. Отмечу, что наши народы защищали в этой войне не только свою территорию, но и освободили всю Европу", - отметил Туров перед началом работы международной конференции "Противодействие внешним вызовам и угрозам: парламентское измерение Союзного государства" в пятницу.Он подчеркнул, что неравное отношение западных стран в отношении суверенитета отдельных государств говорит о деградации международной политики, где применяются санкционные давления для дисбаланса и нарушения мирового права и независимости государств.
https://ria.ru/20210521/ugroza-1733221760.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/154350/65/1543506555_310:0:5259:3712_1920x0_80_0_0_ec5b0b61dd9ce2f6030fa5dc11a03e00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
артем туров, россия, белоруссия

Туров: России и Белоруссии необходимо выработать механизм защиты истории

14:04 21.05.2021
 
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского СобранияДепутат Госдумы, глава Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту Артем Туров
Депутат Госдумы, глава Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту Артем Туров - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского Собрания
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая- РИА новости. России и Белоруссии необходимо выработать общий механизм для защиты исторической памяти, чтобы сломить агрессивные нападки на наши государства с запада, сказал журналистам председатель комиссии Парламентского собрания по законодательству и регламенту Артем Туров.
"Россия и Белоруссия являются странами – наследниками Победы и грубое навязывание западными странами темы переписи истории и пересмотра Нюрнбергского процесса является бесчеловечным. Сегодня западные спецслужбы перешли от закулисных провокаций к жесткой агрессии и нападениям на суверенитет наших государств. Отмечу, что наши народы защищали в этой войне не только свою территорию, но и освободили всю Европу", - отметил Туров перед началом работы международной конференции "Противодействие внешним вызовам и угрозам: парламентское измерение Союзного государства" в пятницу.
Председатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев во время заседания комиссии - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
Вчера, 01:22Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Пискарев считает, что вмешательство Запада угрожает Союзному государству
Он подчеркнул, что неравное отношение западных стран в отношении суверенитета отдельных государств говорит о деградации международной политики, где применяются санкционные давления для дисбаланса и нарушения мирового права и независимости государств.
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииАртем ТуровРоссияБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:34США сняли ограничения на дальность полета южнокорейских ракет
02:21На Украине заявили о циничном отношении Европы к обидам Зеленского
02:19В Перу разбился полицейский вертолет
02:17Юрист рассказал дачникам о запрете на петрушку
02:11Байден прокомментировал слова Обамы об НЛО
02:11Россиянам назвали главное правило должника
01:43Посольство отвергло обвинения Колумбии в разжигании насилия со стороны РФ
01:39Байден назвал условия встречи с Ким Чен Ыном
01:31Байден назвал "единственное" решение ближневосточной проблемы
01:16Эксперт рассказал, как вас могут выследить через сайт знакомств
01:15Названа опасность горячего душа
01:12При пожаре в частном доме в Удмуртии погибли шесть человек
00:48Стоимость биткоина опустилась до 34,4 тысячи долларов
00:45Блинкен пообещал Аббасу гумпомощь для сектора Газа
00:12Космонавты, которые сыграют на МКС в фильме "Вызов", прочли сценарий
00:08В Роттердаме пройдет финал "Евровидения"
23:56Производство "Боржоми" в Грузии не работает четвертый день
23:55Захарова рассказала о теме Украины в диалоге с США
23:46Индия попросила соцсети удалить контент об индийском штамме коронавируса
23:27СМИ сообщили о самоубийстве главаря "Боко Харам"*
Лента новостейМолния