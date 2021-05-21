https://ria.ru/20210521/turov-1733297470.html

Туров: России и Белоруссии необходимо выработать механизм защиты истории

Туров: России и Белоруссии необходимо выработать механизм защиты истории - РИА Новости, 21.05.2021

Туров: России и Белоруссии необходимо выработать механизм защиты истории

России и Белоруссии необходимо выработать общий механизм для защиты исторической памяти, чтобы сломить агрессивные нападки на наши государства с запада, сказал... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T14:04

2021-05-21T14:04

2021-05-21T14:04

парламентское собрание союза беларуси и россии

артем туров

россия

белоруссия

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МОСКВА, 21 мая- РИА новости. России и Белоруссии необходимо выработать общий механизм для защиты исторической памяти, чтобы сломить агрессивные нападки на наши государства с запада, сказал журналистам председатель комиссии Парламентского собрания по законодательству и регламенту Артем Туров."Россия и Белоруссия являются странами – наследниками Победы и грубое навязывание западными странами темы переписи истории и пересмотра Нюрнбергского процесса является бесчеловечным. Сегодня западные спецслужбы перешли от закулисных провокаций к жесткой агрессии и нападениям на суверенитет наших государств. Отмечу, что наши народы защищали в этой войне не только свою территорию, но и освободили всю Европу", - отметил Туров перед началом работы международной конференции "Противодействие внешним вызовам и угрозам: парламентское измерение Союзного государства" в пятницу.Он подчеркнул, что неравное отношение западных стран в отношении суверенитета отдельных государств говорит о деградации международной политики, где применяются санкционные давления для дисбаланса и нарушения мирового права и независимости государств.

https://ria.ru/20210521/ugroza-1733221760.html

россия

белоруссия

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артем туров, россия, белоруссия