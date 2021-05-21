https://ria.ru/20210521/trassa-1733255540.html

В ЯНАО сотрудники ГИБДД установили Смерть с косой на трассе

В ЯНАО сотрудники ГИБДД установили Смерть с косой на трассе - РИА Новости, 21.05.2021

В ЯНАО сотрудники ГИБДД установили Смерть с косой на трассе

Сотрудники автоинспекции в Ямало-Ненецком автономном округе установили на трассе манекен в образе Смерти с косой, тем самым напомнив водителям о необходимости... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T11:05

2021-05-21T11:05

2021-05-21T11:05

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

авто

лабытнанги

салехард

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 мая - РИА Новости. Сотрудники автоинспекции в Ямало-Ненецком автономном округе установили на трассе манекен в образе Смерти с косой, тем самым напомнив водителям о необходимости соблюдать скоростной режим, сообщает региональное управление ГИБДД."Сотрудники госавтоинспекции совместно с представителями Централизованной библиотечной системы города Лабытнанги установили на обочине 18-го километра автодороги Салехард - Лабытнанги манекен мифического персонажа "Смерть", который призван напомнить водителям о соблюдении скоростного режима и уважительного отношения к участникам дорожного движения", - говорится в сообщении.На фотографиях, опубликованных ведомством, видно, что на обочине магистрали стоит черный манекен в известном образе Смерти высотой около 2,5 метра, который "держит" ручную косу и табличку с надписью: "Лихач, жду тебя".Сами автоинспекторы признали необычность акции, а также подчеркнули, что большая часть автомобилистов "даже старалась притормозить возле персонажа". Сотрудники ГИБДД также раздавали водителям памятки, призывая соблюдать скоростной режим."Инспекторы уверены, что таким образом они смогут привлечь намного больше внимания тех, кто постоянно нарушает правила дорожного движения или, по крайней мере, заставят их задуматься о возможных необратимых последствиях", - объяснили суть акции в управлении ГИБДД.Согласно информации ведомства, за последние пять лет на дорогах Лабытнанги произошло 1353 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых восемь человек погибли, 133 получили тяжелые травмы. Более 90% от общего числа ДТП случились по вине водителей, которые грубо нарушали правила дорожного движения, добавили в автоинспекции.

https://ria.ru/20210520/mif-1733055928.html

https://ria.ru/20210511/avto-1731705839.html

лабытнанги

салехард

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ямало-ненецкий автономный округ (янао), авто, лабытнанги, салехард