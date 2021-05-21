https://ria.ru/20210521/stroitelstvo-1733397775.html

Строительный сезон на Ямале вошел в активную фазу

Строительный сезон на Ямале вошел в активную фазу - РИА Новости, 21.05.2021

Строительный сезон на Ямале вошел в активную фазу

Строительный сезон на Ямале вошел в активную фазу - летом сдадут в эксплуатацию, в частности, детские сады в Новом Уренгое, Надыме, а также школу и центр... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T20:26

2021-05-21T20:26

2021-05-21T20:26

ямало-ненецкий автономный округ

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

новый уренгой

ноябрьск

губкинский

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/152889/73/1528897328_0:135:3163:1914_1920x0_80_0_0_0637717b483d8e7cc04421abd09c050b.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Строительный сезон на Ямале вошел в активную фазу - летом сдадут в эксплуатацию, в частности, детские сады в Новом Уренгое, Надыме, а также школу и центр национальных культур в Яр-Сале, сообщает пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО)."С наступлением тепла на Ямале началось время активных строительных работ – возводятся социальные объекты и многоквартирные дома. Летом будет сдана значительная часть объектов текущего года – детские сады в Новом Уренгое, Надыме, Красноселькупе, селе Лопхари Шурышкарского района, школа и центр национальных культур в Яр-Сале. Начнется строительство новых школ в Губкинском, Надыме и Салехарде", - говорится в сообщении.Готовятся к открытию 10 детских садов: это часть большой программы по строительству 22 дошкольных учреждений, которую начали по поручению президента для ликвидации очереди среди детей до трех лет. Основная задача сейчас – обеспечить новые жилые микрорайоны современной инфраструктурой, в том числе детскими садами, перевести воспитанников из корпусов в деревянном исполнения в новые, современные здания."В прошлом году все усилия были направлены на строительство 22 детских садов, чтобы выполнить задачу нашего президента и обеспечить всех детей местами в яслях. Сейчас многие из них уже работают, в ближайшее время откроем остальные. В этом году приступаем к большой задаче по строительству и реконструкции школ. В плане 25 учреждений по всему округу. Это будут современные образовательные пространства, оснащенные всем необходимым", – приводятся в сообщении слова губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.Продолжается выполнение поручения губернатора о расселении 1 миллиона квадратных метров аварийного жилья до 2025 года. По итогам этого года задача будет выполнена на треть. Растущие темпы расселения обеспечиваются строительством новых многоквартирных домов во всех муниципалитетах округа. Готовятся к сдаче один дом в поселке Уренгой, два дома в Новом Уренгое, по три в Муравленко, Красноселькупе и Белоярском, по четыре дома в Губкинском и Ноябрьске. Всего в планах на текущий год строительство 62 домов общей площадью 170 тысяч квадратных метров. Это новоселье для 3334 ямальских семей."Активные работы проводятся по всем направлениям. В сфере образования в течение года будут сданы две школы; спорта – пять объектов, культуры – три, здравоохранения – пять объектов. Для жителей отдаленных населенных пунктов продолжится установка модульных зданий в сфере спорта и здравоохранения. Хорошо зарекомендовавшая себя технология позволяет быстро доставлять уже готовые блоки и возводить здания в условиях короткого строительного сезона и непростой логистики", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20210521/yanao-1733376994.html

https://ria.ru/20210521/vaktsinatsiya-1733380276.html

новый уренгой

ноябрьск

губкинский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ямало-ненецкий автономный округ (янао), новый уренгой, ноябрьск, губкинский, общество