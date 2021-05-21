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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20210521/stroitelstvo-1733397775.html
Строительный сезон на Ямале вошел в активную фазу
Строительный сезон на Ямале вошел в активную фазу - РИА Новости, 21.05.2021
Строительный сезон на Ямале вошел в активную фазу
Строительный сезон на Ямале вошел в активную фазу - летом сдадут в эксплуатацию, в частности, детские сады в Новом Уренгое, Надыме, а также школу и центр... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T20:26
2021-05-21T20:26
ямало-ненецкий автономный округ
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
новый уренгой
ноябрьск
губкинский
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Строительный сезон на Ямале вошел в активную фазу - летом сдадут в эксплуатацию, в частности, детские сады в Новом Уренгое, Надыме, а также школу и центр национальных культур в Яр-Сале, сообщает пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО)."С наступлением тепла на Ямале началось время активных строительных работ – возводятся социальные объекты и многоквартирные дома. Летом будет сдана значительная часть объектов текущего года – детские сады в Новом Уренгое, Надыме, Красноселькупе, селе Лопхари Шурышкарского района, школа и центр национальных культур в Яр-Сале. Начнется строительство новых школ в Губкинском, Надыме и Салехарде", - говорится в сообщении.Готовятся к открытию 10 детских садов: это часть большой программы по строительству 22 дошкольных учреждений, которую начали по поручению президента для ликвидации очереди среди детей до трех лет. Основная задача сейчас – обеспечить новые жилые микрорайоны современной инфраструктурой, в том числе детскими садами, перевести воспитанников из корпусов в деревянном исполнения в новые, современные здания."В прошлом году все усилия были направлены на строительство 22 детских садов, чтобы выполнить задачу нашего президента и обеспечить всех детей местами в яслях. Сейчас многие из них уже работают, в ближайшее время откроем остальные. В этом году приступаем к большой задаче по строительству и реконструкции школ. В плане 25 учреждений по всему округу. Это будут современные образовательные пространства, оснащенные всем необходимым", – приводятся в сообщении слова губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.Продолжается выполнение поручения губернатора о расселении 1 миллиона квадратных метров аварийного жилья до 2025 года. По итогам этого года задача будет выполнена на треть. Растущие темпы расселения обеспечиваются строительством новых многоквартирных домов во всех муниципалитетах округа. Готовятся к сдаче один дом в поселке Уренгой, два дома в Новом Уренгое, по три в Муравленко, Красноселькупе и Белоярском, по четыре дома в Губкинском и Ноябрьске. Всего в планах на текущий год строительство 62 домов общей площадью 170 тысяч квадратных метров. Это новоселье для 3334 ямальских семей."Активные работы проводятся по всем направлениям. В сфере образования в течение года будут сданы две школы; спорта – пять объектов, культуры – три, здравоохранения – пять объектов. Для жителей отдаленных населенных пунктов продолжится установка модульных зданий в сфере спорта и здравоохранения. Хорошо зарекомендовавшая себя технология позволяет быстро доставлять уже готовые блоки и возводить здания в условиях короткого строительного сезона и непростой логистики", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20210521/yanao-1733376994.html
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ямало-ненецкий автономный округ (янао), новый уренгой, ноябрьск, губкинский, общество

Строительный сезон на Ямале вошел в активную фазу

20:26 21.05.2021
 
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВид на Новый Уренгой
Вид на Новый Уренгой - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Строительный сезон на Ямале вошел в активную фазу - летом сдадут в эксплуатацию, в частности, детские сады в Новом Уренгое, Надыме, а также школу и центр национальных культур в Яр-Сале, сообщает пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
"С наступлением тепла на Ямале началось время активных строительных работ – возводятся социальные объекты и многоквартирные дома. Летом будет сдана значительная часть объектов текущего года – детские сады в Новом Уренгое, Надыме, Красноселькупе, селе Лопхари Шурышкарского района, школа и центр национальных культур в Яр-Сале. Начнется строительство новых школ в Губкинском, Надыме и Салехарде", - говорится в сообщении.
Класс в новой школе - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
18:17Ямало-Ненецкий автономный округ
Масштабная реновация пройдет в школах Ямала
Готовятся к открытию 10 детских садов: это часть большой программы по строительству 22 дошкольных учреждений, которую начали по поручению президента для ликвидации очереди среди детей до трех лет. Основная задача сейчас – обеспечить новые жилые микрорайоны современной инфраструктурой, в том числе детскими садами, перевести воспитанников из корпусов в деревянном исполнения в новые, современные здания.
"В прошлом году все усилия были направлены на строительство 22 детских садов, чтобы выполнить задачу нашего президента и обеспечить всех детей местами в яслях. Сейчас многие из них уже работают, в ближайшее время откроем остальные. В этом году приступаем к большой задаче по строительству и реконструкции школ. В плане 25 учреждений по всему округу. Это будут современные образовательные пространства, оснащенные всем необходимым", – приводятся в сообщении слова губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.
Продолжается выполнение поручения губернатора о расселении 1 миллиона квадратных метров аварийного жилья до 2025 года. По итогам этого года задача будет выполнена на треть. Растущие темпы расселения обеспечиваются строительством новых многоквартирных домов во всех муниципалитетах округа. Готовятся к сдаче один дом в поселке Уренгой, два дома в Новом Уренгое, по три в Муравленко, Красноселькупе и Белоярском, по четыре дома в Губкинском и Ноябрьске. Всего в планах на текущий год строительство 62 домов общей площадью 170 тысяч квадратных метров. Это новоселье для 3334 ямальских семей.
Препарат Sputnik V - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
18:34Ямало-Ненецкий автономный округ
Более 56 тысяч ямальцев прошли полный курс вакцинации от коронавируса
"Активные работы проводятся по всем направлениям. В сфере образования в течение года будут сданы две школы; спорта – пять объектов, культуры – три, здравоохранения – пять объектов. Для жителей отдаленных населенных пунктов продолжится установка модульных зданий в сфере спорта и здравоохранения. Хорошо зарекомендовавшая себя технология позволяет быстро доставлять уже готовые блоки и возводить здания в условиях короткого строительного сезона и непростой логистики", - отмечается в сообщении.
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Новый УренгойНоябрьскГубкинскийОбщество
 
 
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