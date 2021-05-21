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Власти Оренбуржья и "Технодинамика" обсудили возможность сотрудничества
Власти Оренбуржья и "Технодинамика" обсудили возможность сотрудничества - РИА Новости, 21.05.2021
Власти Оренбуржья и "Технодинамика" обсудили возможность сотрудничества
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер встретился с гендиректором АО "Технодинамика" госкорпорации Ростех Игорем Насенковым, предметом встречи стал вопрос РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T12:19
2021-05-21T12:19
2021-05-21T12:19
оренбургская область
денис паслер
технодинамика
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ОРЕНБУРГ, 21 мая- РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер встретился с гендиректором АО "Технодинамика" госкорпорации Ростех Игорем Насенковым, предметом встречи стал вопрос возможности размещения заказов корпорации на "Механическом заводе" в Орске, сообщает пресс-служба правительства Оренбуржья."Оренбуржье обладает производственными мощностями и потенциалом для плодотворного сотрудничества с АО "Технодинамика" госкорпорации Ростех для выпуска продукции военно-промышленного комплекса", - цитирует пресс-служба Паслера.Во время встречи он отметил, что в Оренбуржье есть производственные мощности и уникальные специалисты, у предприятий есть возможность выпускать продукцию спецназначения для военно-промышленного комплекса. "Орский "Механический завод" может стать площадкой для выполнения заказов холдинга "Технодинамика". Завод сегодня готов наращивать портфель заказов, мощности предприятия это позволяют", - сообщил глава Оренбуржья.Пресс-служба сообщает, что в состав "Технодинамики" входят 35 российских заводов и научно-исследовательских институтов, занимающихся в том числе производством и послепродажным обслуживанием систем и агрегатов авиационного и космического применения. Во время обсуждения перспектив сотрудничества Паслер подчеркнул потенциал региона. К примеру, "Механический завод" базирующийся в Оренбуржье, производит широкий спектр стальных и латунных артиллерийских гильз среднего и крупного калибров. Это предприятие располагает единственным в стране полным циклом производства латунной гильзы, а кроме того - производит комплектующие к реактивным системам залпового огня. Кроме того, на заводе есть мощности для выпуска гражданской продукции: здесь производят нестандартное оборудование для нефтегазового комплекса, баллоны для сжатых газов, огнетушители, а также запасные части для шагающих экскаваторов - сварные рамы и амортизаторы. Кроме того, предприятие предоставляет услуги по изготовлению изделий и деталей на заказ по чертежам заказчика. Средняя зарплата на механическом заводе - 37 тысяч рублей, штат предприятия составляет 1741 человек. Объем отгруженных товаров собственного производства за 2020 год составил 2,105 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20210517/vozmeschenie-1732654999.html
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денис паслер, технодинамика
ОРЕНБУРГ, 21 мая- РИА Новости
. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер
встретился с гендиректором АО "Технодинамика" госкорпорации Ростех Игорем Насенковым, предметом встречи стал вопрос возможности размещения заказов корпорации на "Механическом заводе" в Орске, сообщает пресс-служба правительства Оренбуржья.
"Оренбуржье обладает производственными мощностями и потенциалом для плодотворного сотрудничества с АО "Технодинамика" госкорпорации Ростех для выпуска продукции военно-промышленного комплекса", - цитирует пресс-служба Паслера.
Во время встречи он отметил, что в Оренбуржье есть производственные мощности и уникальные специалисты, у предприятий есть возможность выпускать продукцию спецназначения для военно-промышленного комплекса.
"Орский "Механический завод" может стать площадкой для выполнения заказов холдинга "Технодинамика". Завод сегодня готов наращивать портфель заказов, мощности предприятия это позволяют", - сообщил глава Оренбуржья.
Пресс-служба сообщает, что в состав "Технодинамики" входят 35 российских заводов и научно-исследовательских институтов, занимающихся в том числе производством и послепродажным обслуживанием систем и агрегатов авиационного и космического применения.
Во время обсуждения перспектив сотрудничества Паслер подчеркнул потенциал региона. К примеру, "Механический завод" базирующийся в Оренбуржье, производит широкий спектр стальных и латунных артиллерийских гильз среднего и крупного калибров. Это предприятие располагает единственным в стране полным циклом производства латунной гильзы, а кроме того - производит комплектующие к реактивным системам залпового огня. Кроме того, на заводе есть мощности для выпуска гражданской продукции: здесь производят нестандартное оборудование для нефтегазового комплекса, баллоны для сжатых газов, огнетушители, а также запасные части для шагающих экскаваторов - сварные рамы и амортизаторы.
Кроме того, предприятие предоставляет услуги по изготовлению изделий и деталей на заказ по чертежам заказчика.
Средняя зарплата на механическом заводе - 37 тысяч рублей, штат предприятия составляет 1741 человек. Объем отгруженных товаров собственного производства за 2020 год составил 2,105 миллиарда рублей.