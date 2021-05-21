https://ria.ru/20210521/shkola-1733262667.html

Школу в Березниках, где произошло нападение на учителя, охраняло ЧОП

Школу в Березниках, где произошло нападение на учителя, охраняло ЧОП - РИА Новости, 21.05.2021

Школу в Березниках, где произошло нападение на учителя, охраняло ЧОП

Лицей в Березниках, где учащийся напал на педагога, обеспечен охраной ЧОП с тревожной кнопкой, рассказали в краевой администрации. РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T11:35

2021-05-21T11:35

2021-05-21T11:56

нападение школьника на учительницу в пермском крае

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

пермь

березники

происшествия

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ПЕРМЬ, 21 мая — РИА Новости. Лицей в Березниках, где учащийся напал на педагога, обеспечен охраной ЧОП с тревожной кнопкой, рассказали в краевой администрации."О нападении школьники тут же сообщили охраннику, который сразу обезвредил ученика. Следом прибыла Росгвардия", — говорится в публикации в Telegram.В Министерстве территориальной безопасности Пермского края отметили, что сотрудники действовали по инструкции. При этом накануне в учебном заведении была проверка, и охранника заменили, так как к нему были замечания.В пятницу учащийся лицея № 1 напал с ножом на преподавателя, мотивы пока неизвестны. Ребенка задержали, учительницу с ранением шеи доставили в больницу, она находится в состоянии средней степени тяжести.Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Следователи осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей.Во всех школах города отменили занятия. С классом, где учится напавший, работают психологи.

пермь

березники

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры задержания напавшего на учительницу в Березниках лицеиста На уроке физики между десятиклассником и учительницей произошёл конфликт. В итоге 16-летний Роман Д. достал нож и ранил в шею 74-летнюю Людмилу И. Учительница доставили в больницу в состоянии средней тяжести. 2021-05-21T11:35 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нападение школьника на учительницу в пермском крае, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), пермь, березники, происшествия