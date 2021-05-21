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Школу в Березниках, где произошло нападение на учителя, охраняло ЧОП
Школу в Березниках, где произошло нападение на учителя, охраняло ЧОП - РИА Новости, 21.05.2021
Школу в Березниках, где произошло нападение на учителя, охраняло ЧОП
Лицей в Березниках, где учащийся напал на педагога, обеспечен охраной ЧОП с тревожной кнопкой, рассказали в краевой администрации. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T11:35
2021-05-21T11:56
нападение школьника на учительницу в пермском крае
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
пермь
березники
происшествия
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ПЕРМЬ, 21 мая — РИА Новости. Лицей в Березниках, где учащийся напал на педагога, обеспечен охраной ЧОП с тревожной кнопкой, рассказали в краевой администрации."О нападении школьники тут же сообщили охраннику, который сразу обезвредил ученика. Следом прибыла Росгвардия", — говорится в публикации в Telegram.В Министерстве территориальной безопасности Пермского края отметили, что сотрудники действовали по инструкции. При этом накануне в учебном заведении была проверка, и охранника заменили, так как к нему были замечания.В пятницу учащийся лицея № 1 напал с ножом на преподавателя, мотивы пока неизвестны. Ребенка задержали, учительницу с ранением шеи доставили в больницу, она находится в состоянии средней степени тяжести.Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Следователи осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей.Во всех школах города отменили занятия. С классом, где учится напавший, работают психологи.
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Кадры задержания напавшего на учительницу в Березниках лицеиста
На уроке физики между десятиклассником и учительницей произошёл конфликт. В итоге 16-летний Роман Д. достал нож и ранил в шею 74-летнюю Людмилу И. Учительница доставили в больницу в состоянии средней тяжести.
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нападение школьника на учительницу в пермском крае, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), пермь, березники, происшествия

Школу в Березниках, где произошло нападение на учителя, охраняло ЧОП

11:35 21.05.2021 (обновлено: 11:56 21.05.2021)
 
© РИА Новости / Татьяна Чудакова / Перейти в фотобанкСотрудники полиции возле лицея No1 в городе Березники, где ученик напал на учительницу
Сотрудники полиции возле лицея No1 в городе Березники, где ученик напал на учительницу - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Татьяна Чудакова
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ПЕРМЬ, 21 мая — РИА Новости. Лицей в Березниках, где учащийся напал на педагога, обеспечен охраной ЧОП с тревожной кнопкой, рассказали в краевой администрации.
"О нападении школьники тут же сообщили охраннику, который сразу обезвредил ученика. Следом прибыла Росгвардия", — говорится в публикации в Telegram.
В Министерстве территориальной безопасности Пермского края отметили, что сотрудники действовали по инструкции. При этом накануне в учебном заведении была проверка, и охранника заменили, так как к нему были замечания.
В пятницу учащийся лицея № 1 напал с ножом на преподавателя, мотивы пока неизвестны. Ребенка задержали, учительницу с ранением шеи доставили в больницу, она находится в состоянии средней степени тяжести.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Следователи осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей.
Во всех школах города отменили занятия. С классом, где учится напавший, работают психологи.
 
Нападение школьника на учительницу в Пермском краеФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ПермьБерезникиПроисшествия
 
 
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