https://ria.ru/20210521/sboy-1733326130.html

В работе "Яндекс.Музыки" произошел сбой

В работе "Яндекс.Музыки" произошел сбой - РИА Новости, 21.05.2021

В работе "Яндекс.Музыки" произошел сбой

Российские пользователи сообщили о неполадках в работе сервиса "Яндекс.Музыка", свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T16:14

2021-05-21T16:14

2021-05-21T16:23

россия

яндекс.музыка

технологии

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российские пользователи сообщили о неполадках в работе сервиса "Яндекс.Музыка", свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По данным сайта, 60% пользователей сервиса жаловались на проблемы с потоковой музыкой, 37% - на работу сайта.В настоящее время работа сервиса полностью восстановлена."У пользователей возникли трудности с доступом к сервису "Яндекс.Музыка". Работа сервиса уже восстановлена", - сказали в пресс-службе компании.

https://ria.ru/20210519/youtube-1732886765.html

россия

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2021

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россия, яндекс.музыка, технологии