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В работе "Яндекс.Музыки" произошел сбой
В работе "Яндекс.Музыки" произошел сбой - РИА Новости, 21.05.2021
В работе "Яндекс.Музыки" произошел сбой
Российские пользователи сообщили о неполадках в работе сервиса "Яндекс.Музыка", свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T16:14
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россия
яндекс.музыка
технологии
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российские пользователи сообщили о неполадках в работе сервиса "Яндекс.Музыка", свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По данным сайта, 60% пользователей сервиса жаловались на проблемы с потоковой музыкой, 37% - на работу сайта.В настоящее время работа сервиса полностью восстановлена."У пользователей возникли трудности с доступом к сервису "Яндекс.Музыка". Работа сервиса уже восстановлена", - сказали в пресс-службе компании.
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россия, яндекс.музыка, технологии

В работе "Яндекс.Музыки" произошел сбой

16:14 21.05.2021 (обновлено: 16:23 21.05.2021)
 
© Pixabay / Luisella Planeta LeoniДевочка-подросток
Девочка-подросток - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© Pixabay / Luisella Planeta Leoni
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российские пользователи сообщили о неполадках в работе сервиса "Яндекс.Музыка", свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
По данным сайта, 60% пользователей сервиса жаловались на проблемы с потоковой музыкой, 37% - на работу сайта.
В настоящее время работа сервиса полностью восстановлена.
"У пользователей возникли трудности с доступом к сервису "Яндекс.Музыка". Работа сервиса уже восстановлена", - сказали в пресс-службе компании.
Логотип видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
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РоссияЯндекс.МузыкаТехнологии
 
 
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