https://ria.ru/20210521/sboy-1733326130.html
В работе "Яндекс.Музыки" произошел сбой
В работе "Яндекс.Музыки" произошел сбой - РИА Новости, 21.05.2021
В работе "Яндекс.Музыки" произошел сбой
Российские пользователи сообщили о неполадках в работе сервиса "Яндекс.Музыка", свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T16:14
2021-05-21T16:14
2021-05-21T16:23
россия
яндекс.музыка
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594536121_0:130:3072:1858_1920x0_80_0_0_d3d06e3abf8644b9cc727a10e34b52fa.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российские пользователи сообщили о неполадках в работе сервиса "Яндекс.Музыка", свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По данным сайта, 60% пользователей сервиса жаловались на проблемы с потоковой музыкой, 37% - на работу сайта.В настоящее время работа сервиса полностью восстановлена."У пользователей возникли трудности с доступом к сервису "Яндекс.Музыка". Работа сервиса уже восстановлена", - сказали в пресс-службе компании.
https://ria.ru/20210519/youtube-1732886765.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594536121_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_735d4116a9c9ab06bb8fd43d984030a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, яндекс.музыка, технологии