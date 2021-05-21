https://ria.ru/20210521/savinykh-1733284686.html

Савиных: Белоруссию пытались использовать как плацдарм гибридной агрессии

Савиных: Белоруссию пытались использовать как плацдарм гибридной агрессии - РИА Новости, 21.05.2021

Савиных: Белоруссию пытались использовать как плацдарм гибридной агрессии

Белоруссию после президентских выборов 2020 года внешние силы пытались использовать в качестве плацдарма гибридной агрессии, направленной на дестабилизацию... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T13:58

2021-05-21T13:58

2021-05-21T13:58

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

белоруссия

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МИНСК, 21 мая – РИА Новости. Белоруссию после президентских выборов 2020 года внешние силы пытались использовать в качестве плацдарма гибридной агрессии, направленной на дестабилизацию обстановки и передел сфер влияния в регионе, заявил в пятницу зампредседателя Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, председатель комиссии нижней палаты парламента республики по международным делам Андрей Савиных."Попытка государственного переворота в Республике Беларусь как нельзя более наглядно свидетельствует об истинных намерениях так называемых защитников свободы и демократии. Под предлогом этих лозунгов нашу страну пытались использовать в качестве плацдарма гибридной агрессии, направленной на дестабилизацию обстановки и передел сфер влияния в регионе. Однако этот план не сработал. Опираясь на поддержку абсолютного большинства населения, мы не допустили, да и никогда не допустим в будущем разжигания вражды и ненависти на белорусской земле", - сказал Савиных в ходе международной конференции "Противодействие внешним вызовам и угрозам: парламентское измерение Союзного государства", которая проходит в формате видеомоста между Москвой и Минском.По словам депутата, современная борьба за геополитическое господство не предполагает классического военного вторжения, линия противостояния все больше смещается в мировоззренческую и экономическую плоскость. "Навязывание чуждых нам идеалов и ценностей – это сегодня одна из главных угроз, и мы на собственном опыте убедились, какой разрушительной силой иногда обладает это когнитивное оружие", - заметил он.Учитывая нынешнюю обстановку, Белоруссия, по словам Савиных, продолжит укрепление союзнических отношений с Россией, будет и далее развивать интеграционные процессы на евразийском пространстве и, таким образом, "содействовать поддержанию стабильности и безопасности на одним из самых оживленных геополитических перекрестков".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран ввели санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий.

https://ria.ru/20210521/ugroza-1733221760.html

https://ria.ru/20210513/lukashenko-1732104778.html

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россия, белоруссия