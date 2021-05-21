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https://ria.ru/20210521/sanktsii-1733394600.html
В Госдуме оценили призывы в США к санкциям против "Северного потока — 2"
В Госдуме оценили призывы в США к санкциям против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 21.05.2021
В Госдуме оценили призывы в США к санкциям против "Северного потока — 2"
Предложение сенаторов-республиканцев в США вернуться к санкциям в отношении компаний, задействованных в проекте "Северный поток — 2", является результатом... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T20:04
2021-05-21T20:04
россия
allseas
цены на нефть
nord stream 2 ag
северный поток — 2
балтийское море
дональд трамп
госдума рф
сергей железняк
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Предложение сенаторов-республиканцев в США вернуться к санкциям в отношении компаний, задействованных в проекте "Северный поток — 2", является результатом внутренней политической борьбы в США, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк."Никакого отношения предложенные сенаторами США санкции к энергетической безопасности и независимости европейских стран не имеют. Очевидно, что выдвинувшие инициативу сенаторы лоббируют интересы американских энергетических корпораций, мечтающих захватить европейский рынок", - сказал Железняк в пятницу журналистам.По его мнению, происходящее свидетельствует в том числе о продолжении внутриполитической борьбы команды бывшего президента США Дональда Трампа и нынешней политической элиты страны."Как мы видим, сенаторов, предложивших санкционный законопроект, не беспокоят и вопросы двусторонних отношений с Германией. Они готовы пойти на усложнение взаимоотношений с Берлином ради собственных политических амбиций и возможных дивидендов от поставок американского сжиженного газа в Европу", - отметил депутат.Он также не исключил, что вопрос о возобновлении американского давления на "Северный поток — 2" вновь возник "на фоне крайнего беспокойства подконтрольного Вашингтону Киева, чьи интересы в США лоббируют русофобы". Железняк напомнил, что накануне президент Украины Владимир Зеленский выразил крайнюю озабоченность отказом США от санкций ввиду очевидного понимания госдепом, что сорвать проект уже не получится."Глава Украины также явно волнуется по поводу возможной встречи России и США на высшем уровне. Таким образом, в ближайшее время можно ожидать не только усиления антироссийской риторики от Киева, но и усиленные попытки американских русофобов сорвать переговоры президента США Байдена с главой российского государства Владимиром Путиным", - полагает парламентарий.Госдеп США ранее заявил, что строящая газопровод компания Nord Stream 2 AG подпадает под санкции, но отказался их реализовывать, сославшись на национальную безопасность. Представитель Белого дома Джен Псаки признала, что теперь строительство газопровода будет трудно остановить."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля текущего года к нему присоединился "Академик Черский". При этом США с тех пор неоднократно ужесточали санкции против проекта.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
https://ria.ru/20210521/gazoprovod-1733346312.html
https://ria.ru/20210521/potok-1733337018.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210521/sevpotok-1733305591.html
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россия, allseas, цены на нефть, nord stream 2 ag, северный поток — 2, балтийское море, дональд трамп, госдума рф, сергей железняк, владимир зеленский, владимир путин, киев

В Госдуме оценили призывы в США к санкциям против "Северного потока — 2"

20:04 21.05.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Предложение сенаторов-республиканцев в США вернуться к санкциям в отношении компаний, задействованных в проекте "Северный поток — 2", является результатом внутренней политической борьбы в США, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
"Никакого отношения предложенные сенаторами США санкции к энергетической безопасности и независимости европейских стран не имеют. Очевидно, что выдвинувшие инициативу сенаторы лоббируют интересы американских энергетических корпораций, мечтающих захватить европейский рынок", - сказал Железняк в пятницу журналистам.
По его мнению, происходящее свидетельствует в том числе о продолжении внутриполитической борьбы команды бывшего президента США Дональда Трампа и нынешней политической элиты страны.
"Как мы видим, сенаторов, предложивших санкционный законопроект, не беспокоят и вопросы двусторонних отношений с Германией. Они готовы пойти на усложнение взаимоотношений с Берлином ради собственных политических амбиций и возможных дивидендов от поставок американского сжиженного газа в Европу", - отметил депутат.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
17:30
В бундестаге рассказали, каким странам нужен "Северный поток — 2"
Он также не исключил, что вопрос о возобновлении американского давления на "Северный поток — 2" вновь возник "на фоне крайнего беспокойства подконтрольного Вашингтону Киева, чьи интересы в США лоббируют русофобы". Железняк напомнил, что накануне президент Украины Владимир Зеленский выразил крайнюю озабоченность отказом США от санкций ввиду очевидного понимания госдепом, что сорвать проект уже не получится.
"Глава Украины также явно волнуется по поводу возможной встречи России и США на высшем уровне. Таким образом, в ближайшее время можно ожидать не только усиления антироссийской риторики от Киева, но и усиленные попытки американских русофобов сорвать переговоры президента США Байдена с главой российского государства Владимиром Путиным", - полагает парламентарий.
Госдеп США ранее заявил, что строящая газопровод компания Nord Stream 2 AG подпадает под санкции, но отказался их реализовывать, сославшись на национальную безопасность. Представитель Белого дома Джен Псаки признала, что теперь строительство газопровода будет трудно остановить.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
16:52
Украинский депутат оценил обращение Рады к США по "Северному потоку — 2"
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля текущего года к нему присоединился "Академик Черский". При этом США с тех пор неоднократно ужесточали санкции против проекта.
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
14:47Сказано в эфире
Злая ирония. В США разгорается спор из-за санкций против "Севпотока-2"
 
РоссияAllseasЦены на нефтьNord Stream 2 AGСеверный поток — 2Балтийское мореДональд ТрампГосдума РФСергей ЖелезнякВладимир ЗеленскийВладимир ПутинКиев
 
 
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