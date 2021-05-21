https://ria.ru/20210521/rasshirenie-1733300008.html
В МИД оценили возможность расширения российского шельфа в Арктике
В МИД оценили возможность расширения российского шельфа в Арктике - РИА Новости, 21.05.2021
В МИД оценили возможность расширения российского шельфа в Арктике
Вероятность расширения российского шельфа в Арктике высока, заявил посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от РФ... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T14:19
2021-05-21T14:19
2021-05-21T14:20
россия
николай корчунов
северный полюс
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ломоносов
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Вероятность расширения российского шельфа в Арктике высока, заявил посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от РФ Николай Корчунов."Расширение российского шельфа весьма вероятно, заявка была представлена и рассматривается сейчас в соответствующих структурах и комитетах, занимающихся рассмотрением подобного рода заявок в рамках системы ООН. Пока (о сроках - ред.) говорить преждевременно", - сказал дипломат в ходе пресс-конференции, посвященной Дню полярника.Как ранее сообщал Корчунов РИА Новости, Россия подала заявку в комиссию ООН по границам континентального шельфа в 2015 году, речь идет о подводных пространствах площадью более миллиона квадратных километров - хребет Ломоносова, котловина Подводникова, поднятие Менделеева, зона Северного полюса и южная оконечность хребта Гаккеля.
https://ria.ru/20210521/lavrov-1733269214.html
https://ria.ru/20210520/vstrecha-1733204495.html
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