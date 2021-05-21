https://ria.ru/20210521/proisshestviya-1733319223.html

Власти назвали причину гибели рабочих в Ростовской области

Власти назвали причину гибели рабочих в Ростовской области - РИА Новости, 21.05.2021

Власти назвали причину гибели рабочих в Ростовской области

Рабочие на очистных сооружениях в Ростовской области пострадали из-за выброса метана, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T15:45

2021-05-21T15:45

2021-05-21T15:45

следственный комитет россии (ск рф)

ростовская область

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 21 мая – РИА Новости. Рабочие на очистных сооружениях в Ростовской области пострадали из-за выброса метана, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.Ранее экстренные службы сообщали, что утром в пятницу в селе Дмитриадовка Ростовской области при ремонте очистных сооружений погибли семь рабочих, отравившись газом. По данным мэрии, погибли четверо, ещё пять человек в реанимации. СК возбудил уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"."Сегодня, 21 мая, при проведении аварийно-восстановительных работ на очистных сооружениях таганрогского МУП "Управление "Водоканал", расположенных в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района, произошёл выброс метана", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20210211/rabochie-1597083684.html

ростовская область

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следственный комитет россии (ск рф), ростовская область, происшествия