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Власти назвали причину гибели рабочих в Ростовской области
Власти назвали причину гибели рабочих в Ростовской области - РИА Новости, 21.05.2021
Власти назвали причину гибели рабочих в Ростовской области
Рабочие на очистных сооружениях в Ростовской области пострадали из-за выброса метана, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T15:45
2021-05-21T15:45
2021-05-21T15:45
следственный комитет россии (ск рф)
ростовская область
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 21 мая – РИА Новости. Рабочие на очистных сооружениях в Ростовской области пострадали из-за выброса метана, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.Ранее экстренные службы сообщали, что утром в пятницу в селе Дмитриадовка Ростовской области при ремонте очистных сооружений погибли семь рабочих, отравившись газом. По данным мэрии, погибли четверо, ещё пять человек в реанимации. СК возбудил уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"."Сегодня, 21 мая, при проведении аварийно-восстановительных работ на очистных сооружениях таганрогского МУП "Управление "Водоканал", расположенных в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района, произошёл выброс метана", - говорится в сообщении ведомства.
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ростовская область
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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следственный комитет россии (ск рф), ростовская область, происшествия