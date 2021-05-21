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В мэрии Таганрога уточнили число погибших при ремонте очистных сооружений
В мэрии Таганрога уточнили число погибших при ремонте очистных сооружений - РИА Новости, 21.05.2021
В мэрии Таганрога уточнили число погибших при ремонте очистных сооружений
Мэрия Таганрога подтвердила гибель четверых рабочих при ремонте очистных сооружений в поселке Дмитриадовка, еще пять находятся в реанимации. Об этом сообщается... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T15:21
2021-05-21T15:21
2021-05-21T15:45
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таганрог
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ВОЛГОГРАД, 21 мая — РИА Новости. Мэрия Таганрога подтвердила гибель четверых рабочих при ремонте очистных сооружений в поселке Дмитриадовка, еще пять находятся в реанимации. Об этом сообщается на сайте городской администрации.Ранее источник агентства в экстренных службах сообщал о семи погибших. Все они отравились газом в коллекторе.Власти продолжают устанавливать точное число жертв ЧП.Следователи завели уголовное дело о нарушениях требований безопасности.Несчастные случаи при ремонте водопроводных и канализационных коллекторов встречаются часто, однако редко приводят к такому количеству жертв. Опасность работ заключается в высоких концентрациях азота, сероводорода, углекислого газа, метана, аммиака и других газов.С наступлением теплой погоды — сейчас в Ростове-на-Дону свыше 25 градусов тепла — усиливается процесс образования и накопления ядовитых веществ в резервуарах.
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следственный комитет россии (ск рф), ростовская область, таганрог, происшествия