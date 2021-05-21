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Новые проекты появятся на платформе "Россия - страна возможностей"
Новые проекты появятся на платформе "Россия - страна возможностей" - РИА Новости, 21.05.2021
Новые проекты появятся на платформе "Россия - страна возможностей"
Кириенко
2021-05-21T17:50
2021-05-21T17:50
сергей кириенко
общество
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Новые проекты будут и дальше появляться на платформе "Россия - страна возможностей", сказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.На сегодняшний день в АНО "Россия - страна возможностей" реализуется 26 проектов, среди которых конкурс управленцев "Лидеры России", "Большая Перемена", "Твой ход" и другие."Когда мы запускались три года назад, мы действительно скорее думали, что будет 5-7 проектов. Они создаются постоянно, и я уверен, что их будет дальше больше. Потому что принципиальное условие, что рожаете же вы их сами.. задача государства не в том, чтобы что-то навязывать. Задача государства в том, чтобы принять принципиальную логику, что от того, насколько каждый человек может быстро найти и открыть свой талант, от этого зависит не только успешность каждого человека, его развития, но и успешность государства. Задача органов власти создать условия для такого развития. Создать механизмы поддержки. И это значит, что вся система всегда будет крайне гибкая и всегда будут появляться такие проекты", - сказал Кириенко в ходе марафона "Новое знание".Главная цель проекта "Россия - страна возможностей" - это создать условия для роста и возможности двигаться дальше, меняя собственную жизнь и жизнь окружающих, добавил Кириенко. Кроме того, в ряде проектов участники-финалисты стали сами придумывать задания, добавил первый заместитель руководителя администрации президента РФ."И меня очень радует, когда у нас сами участники конкурсов становятся их соавторами. Так происходит в "Большой перемене" у школьников. Когда мы когда стартовали, у нас 100% заданий придумывали взрослые, и мы изначально исходили из того, что так оно и будет происходить. Потом мы предложили самим участникам придумывать задания. И сейчас и я вам скажу, что команда организаторов "Большой перемены" уже во многом может позволить себе отдыхать, потому что у нас 90% заданий проектов и конкурсов придумывают и реализовывают сами участники. Думаю, что в студенческом конкурсе "Твой ход" будет то же самое", - добавил Кириенко.На сегодняшний день, по его словам, человеческий интеллект и потенциал становится ключевым ресурсом конкурентоспособности в экономике.
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сергей кириенко, общество

Новые проекты появятся на платформе "Россия - страна возможностей"

17:50 21.05.2021
 
© РИА Новости / Александр АстафьевПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
Читать ria.ru в
Кириенко
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Новые проекты будут и дальше появляться на платформе "Россия - страна возможностей", сказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
На сегодняшний день в АНО "Россия - страна возможностей" реализуется 26 проектов, среди которых конкурс управленцев "Лидеры России", "Большая Перемена", "Твой ход" и другие.
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"Когда мы запускались три года назад, мы действительно скорее думали, что будет 5-7 проектов. Они создаются постоянно, и я уверен, что их будет дальше больше. Потому что принципиальное условие, что рожаете же вы их сами.. задача государства не в том, чтобы что-то навязывать. Задача государства в том, чтобы принять принципиальную логику, что от того, насколько каждый человек может быстро найти и открыть свой талант, от этого зависит не только успешность каждого человека, его развития, но и успешность государства. Задача органов власти создать условия для такого развития. Создать механизмы поддержки. И это значит, что вся система всегда будет крайне гибкая и всегда будут появляться такие проекты", - сказал Кириенко в ходе марафона "Новое знание".
Главная цель проекта "Россия - страна возможностей" - это создать условия для роста и возможности двигаться дальше, меняя собственную жизнь и жизнь окружающих, добавил Кириенко. Кроме того, в ряде проектов участники-финалисты стали сами придумывать задания, добавил первый заместитель руководителя администрации президента РФ.
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"И меня очень радует, когда у нас сами участники конкурсов становятся их соавторами. Так происходит в "Большой перемене" у школьников. Когда мы когда стартовали, у нас 100% заданий придумывали взрослые, и мы изначально исходили из того, что так оно и будет происходить. Потом мы предложили самим участникам придумывать задания. И сейчас и я вам скажу, что команда организаторов "Большой перемены" уже во многом может позволить себе отдыхать, потому что у нас 90% заданий проектов и конкурсов придумывают и реализовывают сами участники. Думаю, что в студенческом конкурсе "Твой ход" будет то же самое", - добавил Кириенко.
На сегодняшний день, по его словам, человеческий интеллект и потенциал становится ключевым ресурсом конкурентоспособности в экономике.

"Я убеждён, что решение, которое принял президент, когда запускал всю эту систему кадровых лифтов и кадрового отбора, она построена на том, что в экономике знаний ключевой ресурс конкурентоспособности, ключевой ресурс развития - это человеческий интеллект, человеческий потенциал, творческий потенциал каждого человека. Это действительно принципиальный политический вывод", - заключил Кириенко.

 
Сергей КириенкоОбщество
 
 
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