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В Липецкой области стартует новый социальный проект для пожилых
В Липецкой области стартует новый социальный проект для пожилых - РИА Новости, 21.05.2021
В Липецкой области стартует новый социальный проект для пожилых
В Липецкой области стартует проект "Серебряные парки Липецка", который позволит пенсионерам еженедельно с понедельника по пятницу в парках региональной столицы... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T15:57
2021-05-21T15:57
2021-05-21T15:57
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 21 мая – РИА Новости. В Липецкой области стартует проект "Серебряные парки Липецка", который позволит пенсионерам еженедельно с понедельника по пятницу в парках региональной столицы заниматься танцами, йогой, скандинавской ходьбой и шахматами бесплатно, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, жителей старшего возраста приглашают в Нижний парк 21 мая в 11:00. В рамках открытия оздоровительную гимнастику для пожилых липчан проведёт Липецкая областная общественная организация по развитию здорового образа жизни "Территория здоровья", а школа танцев "Движение" подарит участникам мероприятия танцевальный мастер-класс. Кроме этого, пройдут мастер-классы по вокалу, скандинавской ходьбе, на сцене выступят творческие коллективы Дома ветеранов Липецка, а завершится открытие проекта ретро-дискотекой.Артамонов отметил, что занятия бесплатны, а принять участие в них могут все жители области старшего возраста.
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игорь артамонов, липецкая область, липецк, общество