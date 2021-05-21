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Липецкая область
https://ria.ru/20210521/proekt-1733318438.html
В Липецкой области стартует новый социальный проект для пожилых
В Липецкой области стартует новый социальный проект для пожилых - РИА Новости, 21.05.2021
В Липецкой области стартует новый социальный проект для пожилых
В Липецкой области стартует проект "Серебряные парки Липецка", который позволит пенсионерам еженедельно с понедельника по пятницу в парках региональной столицы... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T15:57
2021-05-21T15:57
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
липецк
общество
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ЛИПЕЦК, 21 мая – РИА Новости. В Липецкой области стартует проект "Серебряные парки Липецка", который позволит пенсионерам еженедельно с понедельника по пятницу в парках региональной столицы заниматься танцами, йогой, скандинавской ходьбой и шахматами бесплатно, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, жителей старшего возраста приглашают в Нижний парк 21 мая в 11:00. В рамках открытия оздоровительную гимнастику для пожилых липчан проведёт Липецкая областная общественная организация по развитию здорового образа жизни "Территория здоровья", а школа танцев "Движение" подарит участникам мероприятия танцевальный мастер-класс. Кроме этого, пройдут мастер-классы по вокалу, скандинавской ходьбе, на сцене выступят творческие коллективы Дома ветеранов Липецка, а завершится открытие проекта ретро-дискотекой.Артамонов отметил, что занятия бесплатны, а принять участие в них могут все жители области старшего возраста.
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игорь артамонов, липецкая область, липецк, общество

В Липецкой области стартует новый социальный проект для пожилых

15:57 21.05.2021
 
© РИА Новости / Евгения НовоженинаСкандинавская ходьба
Скандинавская ходьба - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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ЛИПЕЦК, 21 мая – РИА Новости. В Липецкой области стартует проект "Серебряные парки Липецка", который позволит пенсионерам еженедельно с понедельника по пятницу в парках региональной столицы заниматься танцами, йогой, скандинавской ходьбой и шахматами бесплатно, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, жителей старшего возраста приглашают в Нижний парк 21 мая в 11:00. В рамках открытия оздоровительную гимнастику для пожилых липчан проведёт Липецкая областная общественная организация по развитию здорового образа жизни "Территория здоровья", а школа танцев "Движение" подарит участникам мероприятия танцевальный мастер-класс. Кроме этого, пройдут мастер-классы по вокалу, скандинавской ходьбе, на сцене выступят творческие коллективы Дома ветеранов Липецка, а завершится открытие проекта ретро-дискотекой.
Артамонов отметил, что занятия бесплатны, а принять участие в них могут все жители области старшего возраста.
"Региональная власть старается создать все необходимые условия для улучшения качества жизни населения старшего поколения. Представители серебряного возраста должны иметь больше возможностей для ведения активного образа жизни", – сказал Артамонов.
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Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая областьЛипецкОбщество
 
 
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