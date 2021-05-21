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Работу ЦДМ приостановили на семь дней из-за нарушения санитарных норм

Работу ЦДМ приостановили на семь дней из-за нарушения санитарных норм - РИА Новости, 21.05.2021

Работу ЦДМ приостановили на семь дней из-за нарушения санитарных норм

Мещанский суд Москвы в пятницу приостановил на семь суток работу "Центрального детского магазина" на Лубянке из-за нарушений норм по профилактике COVID-19,... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T15:54

2021-05-21T15:54

2021-05-21T16:20

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Мещанский суд Москвы в пятницу приостановил на семь суток работу "Центрального детского магазина" на Лубянке из-за нарушений норм по профилактике COVID-19, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юлия Котомина.В минувшее воскресенье в универмаге скопилась большая толпа, судя по сообщениям в соцсетях, пришедшая на встречу с актерами из фильма "Майор Гром".По решению суда, срок приостановки исчисляется со дня составления протокола, то есть с 18 мая. Представители магазина могут обжаловать решение в Мосгорсуде.После случившегося Роспотребназор провел расследование, в ходе которого уличил универмаг в недостаточном контроле за тем, чтобы люди внутри носили маски и перчатки, отсутствие оборудования для обеззараживания воздуха, недостаток антисептиков и так далее."Компания "Лубянка-Девелопмент" признана виновной по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ с назначением административного наказания в виде приостановления деятельности предприятия сроком на семь суток", - сказала Котомина.

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Толпа в ЦДМ Москвы на встрече с актерами "Майора Грома" Сотни людей пришли в Центральный детский магазин на Лубянке для встречи с актерами российского фильма "Майор Гром. Чумной доктор" в воскресенье, 16 мая. Фанаты стояли в очереди не только внутри здания, но и за его пределами, чтобы получить автограф и сфотографироваться со звездами. Роспотребнадзор проверит соблюдение мер против COVID-19 в ЦДМ. 2021-05-21T15:54 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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