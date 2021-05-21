https://ria.ru/20210521/potok-1733337018.html

Украинский депутат оценил обращение Рады к США по "Северному потоку — 2"

Украинский депутат оценил обращение Рады к США по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 21.05.2021

Украинский депутат оценил обращение Рады к США по "Северному потоку — 2"

Обращение Верховной рады Украины к представителям и сенату США с призывом остановить строительство газопровода в рамках проекта "Северный поток 2"... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T16:52

2021-05-21T16:52

2021-05-21T16:52

россия

allseas

оппозиционная платформа - за жизнь

олег волошин

северный поток — 2

энтони блинкен

балтийское море

маттиас варниг

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603754996_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0dd208b50e197975bcd81eef51a7c4d4.jpg

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Обращение Верховной рады Украины к представителям и сенату США с призывом остановить строительство газопровода в рамках проекта "Северный поток 2" "символизирует беспомощность правительства перед лицом неизбежного", заявил член парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олег Волошин.Ранее в пятницу Рада призвала палату представителей и сенат конгресса США использовать все законные инструменты для необратимой остановки строительства газопровода в рамках проекта "Северный поток 2" путем применения санкций против всех участников данного проекта, в том числе Nord Stream AG. Такое заявление на заседании украинского парламента в пятницу поддержали 292 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов."Сегодняшнее обращение Рады к Конгрессу по поводу проигранной битвы за транзит газа от "государства-агрессора" явно символизирует беспомощность перед лицом неизбежного. Даже данный географией транзитный статус Украины смогли нивелировать. Остаются только черноземы и аграрный капитализм. Здесь как раз и традиционная сельская одежда в тему", - написал Волошин на своей странице в Facebook в пятницу.США в четверг заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода "Северный поток 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Таким образом, снято одно из препятствий к тому, чтобы достроить трубопровод, хотя Вашингтон по-прежнему утверждает, что он категорически против проекта. Госдеп представил конгрессу доклад с перечислением компаний и судов, подпадающих под санкции, введенные в соответствии с законом PEESA. С одной стороны, Nord Stream 2 AG признана участником действий, подпадающих под санкции, с другой - реализация санкций приостановлена решением госсекретаря Энтони Блинкена. Не подпадут под санкции также глава компании Маттиас Варниг и другие ее работники."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля текущего года к нему присоединился "Академик Черский". При этом США с тех пор неоднократно ужесточали санкции против проекта.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.

https://ria.ru/20210521/potok-1733244132.html

россия

балтийское море

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, allseas, оппозиционная платформа - за жизнь, олег волошин, северный поток — 2, энтони блинкен, балтийское море, маттиас варниг, сша, в мире