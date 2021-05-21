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Украинский депутат оценил обращение Рады к США по "Северному потоку — 2"
Украинский депутат оценил обращение Рады к США по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 21.05.2021
Украинский депутат оценил обращение Рады к США по "Северному потоку — 2"
Обращение Верховной рады Украины к представителям и сенату США с призывом остановить строительство газопровода в рамках проекта "Северный поток 2"... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T16:52
2021-05-21T16:52
россия
allseas
оппозиционная платформа - за жизнь
олег волошин
северный поток — 2
энтони блинкен
балтийское море
маттиас варниг
сша
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Обращение Верховной рады Украины к представителям и сенату США с призывом остановить строительство газопровода в рамках проекта "Северный поток 2" "символизирует беспомощность правительства перед лицом неизбежного", заявил член парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олег Волошин.Ранее в пятницу Рада призвала палату представителей и сенат конгресса США использовать все законные инструменты для необратимой остановки строительства газопровода в рамках проекта "Северный поток 2" путем применения санкций против всех участников данного проекта, в том числе Nord Stream AG. Такое заявление на заседании украинского парламента в пятницу поддержали 292 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов."Сегодняшнее обращение Рады к Конгрессу по поводу проигранной битвы за транзит газа от "государства-агрессора" явно символизирует беспомощность перед лицом неизбежного. Даже данный географией транзитный статус Украины смогли нивелировать. Остаются только черноземы и аграрный капитализм. Здесь как раз и традиционная сельская одежда в тему", - написал Волошин на своей странице в Facebook в пятницу.США в четверг заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода "Северный поток 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Таким образом, снято одно из препятствий к тому, чтобы достроить трубопровод, хотя Вашингтон по-прежнему утверждает, что он категорически против проекта. Госдеп представил конгрессу доклад с перечислением компаний и судов, подпадающих под санкции, введенные в соответствии с законом PEESA. С одной стороны, Nord Stream 2 AG признана участником действий, подпадающих под санкции, с другой - реализация санкций приостановлена решением госсекретаря Энтони Блинкена. Не подпадут под санкции также глава компании Маттиас Варниг и другие ее работники."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля текущего года к нему присоединился "Академик Черский". При этом США с тех пор неоднократно ужесточали санкции против проекта.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
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россия, allseas, оппозиционная платформа - за жизнь, олег волошин, северный поток — 2, энтони блинкен, балтийское море, маттиас варниг, сша, в мире

Украинский депутат оценил обращение Рады к США по "Северному потоку — 2"

16:52 21.05.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Обращение Верховной рады Украины к представителям и сенату США с призывом остановить строительство газопровода в рамках проекта "Северный поток 2" "символизирует беспомощность правительства перед лицом неизбежного", заявил член парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олег Волошин.
Ранее в пятницу Рада призвала палату представителей и сенат конгресса США использовать все законные инструменты для необратимой остановки строительства газопровода в рамках проекта "Северный поток 2" путем применения санкций против всех участников данного проекта, в том числе Nord Stream AG. Такое заявление на заседании украинского парламента в пятницу поддержали 292 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
Инфографика
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"Сегодняшнее обращение Рады к Конгрессу по поводу проигранной битвы за транзит газа от "государства-агрессора" явно символизирует беспомощность перед лицом неизбежного. Даже данный географией транзитный статус Украины смогли нивелировать. Остаются только черноземы и аграрный капитализм. Здесь как раз и традиционная сельская одежда в тему", - написал Волошин на своей странице в Facebook в пятницу.
США в четверг заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода "Северный поток 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Таким образом, снято одно из препятствий к тому, чтобы достроить трубопровод, хотя Вашингтон по-прежнему утверждает, что он категорически против проекта. Госдеп представил конгрессу доклад с перечислением компаний и судов, подпадающих под санкции, введенные в соответствии с законом PEESA. С одной стороны, Nord Stream 2 AG признана участником действий, подпадающих под санкции, с другой - реализация санкций приостановлена решением госсекретаря Энтони Блинкена. Не подпадут под санкции также глава компании Маттиас Варниг и другие ее работники.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
10:06
Косачев оценил проект американских сенаторов по "Северному потоку — 2"
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля текущего года к нему присоединился "Академик Черский". При этом США с тех пор неоднократно ужесточали санкции против проекта.
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
 
РоссияAllseasОппозиционная платформа - За жизньОлег ВолошинСеверный поток — 2Энтони БлинкенБалтийское мореМаттиас ВарнигСШАВ мире
 
 
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