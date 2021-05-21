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Эксперт оценил решение США по "Северному потоку — 2"
Эксперт оценил решение США по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 21.05.2021
Эксперт оценил решение США по "Северному потоку — 2"
США решением по приостановке санкций против "Северного потока 2" хотят улучшить отношения с Россией и сохранить свое лицо, считает глава Европейского общества... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T09:04
2021-05-21T09:04
россия
nord stream 2 ag
северный поток — 2
энтони блинкен
nord stream
джо байден
маттиас варниг
вашингтон (город)
сша
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БРЮССЕЛЬ, 21 мая – РИА Новости. США решением по приостановке санкций против "Северного потока 2" хотят улучшить отношения с Россией и сохранить свое лицо, считает глава Европейского общества инженерного образования профессор Самюэль Фурфари.По мнению эксперта, противодействовать строительству и запуску газопровода "Северный поток 2" изначально было бессмысленно и нелепо. "Ястребы из обеих партий в конгрессе (США), которые пытались уговорить Германию отказаться от проекта, зашли слишком далеко, и Джо Байден (президент США) это знает. Можно сказать, что США понимают, что их жесткий подход, который можно назвать шантажом, не принесет ожидаемого результата со стороны правительства Германии", - сказал он РИА Новости.Госсекретарь США Энтони Блинкен, являясь дипломатом и еврофилом, понимает, что у США гораздо больше шансов продать свой СПГ европейцам, нежели навязывая его, заставить Германию потерять миллиарды евро, уже вложенные в почти завершенный трубопровод."США стараются не потерять лицо, но отказываются от санкций. Это единственная важная часть сообщения", - сказал собеседник агентства, комментируя слова руководства США о том, что Вашингтон по-прежнему категорически против проекта Nord Stream.Принятое решение может способствовать улучшению дипломатических отношений между Россией и США, полагает эксперт. "Это (санкции – ред.) было большим камнем преткновения, который можно было бы устранить, указав, что Вашингтон делает шаг вперед в улучшении дипломатических отношений с Москвой", - отметил Фурфари."Газ - это энергия будущего. Эта ссора больше связана с геополитикой, чем с газовым рынком. Европа находится в процессе создания интегрированного газового рынка. Теперь, когда нет больше абсолютного противодействия со стороны США, Nordstream 2 будет завершен самое большее через несколько месяцев. Рациональность всегда выходит на первый план. Это коммерческий проект, и он должен быть завершен", - заключил эксперт.США в четверг заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода "Северный поток 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Таким образом, снято одно из препятствий к тому, чтобы достроить трубопровод, хотя Вашингтон по-прежнему утверждает, что он категорически против проекта.Госдеп представил конгрессу доклад с перечислением компаний и судов, подпадающих под санкции, введенные в соответствии с законом PEESA. С одной стороны, Nord Stream 2 AG признана участником действий, подпадающих под санкции, с другой - реализация санкций приостановлена решением госсекретаря Энтони Блинкена. Не подпадут под санкции также глава компании Маттиас Варниг и другие ее работники.
https://ria.ru/20210520/germaniya-1733151870.html
https://ria.ru/20210519/gazoprovod-1732981266.html
россия
вашингтон (город)
сша
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россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, энтони блинкен, nord stream , джо байден, маттиас варниг, вашингтон (город), сша, экономика

Эксперт оценил решение США по "Северному потоку — 2"

09:04 21.05.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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БРЮССЕЛЬ, 21 мая – РИА Новости. США решением по приостановке санкций против "Северного потока 2" хотят улучшить отношения с Россией и сохранить свое лицо, считает глава Европейского общества инженерного образования профессор Самюэль Фурфари.
По мнению эксперта, противодействовать строительству и запуску газопровода "Северный поток 2" изначально было бессмысленно и нелепо. "Ястребы из обеих партий в конгрессе (США), которые пытались уговорить Германию отказаться от проекта, зашли слишком далеко, и Джо Байден (президент США) это знает. Можно сказать, что США понимают, что их жесткий подход, который можно назвать шантажом, не принесет ожидаемого результата со стороны правительства Германии", - сказал он РИА Новости.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
Инфографика
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Госсекретарь США Энтони Блинкен, являясь дипломатом и еврофилом, понимает, что у США гораздо больше шансов продать свой СПГ европейцам, нежели навязывая его, заставить Германию потерять миллиарды евро, уже вложенные в почти завершенный трубопровод.
"США стараются не потерять лицо, но отказываются от санкций. Это единственная важная часть сообщения", - сказал собеседник агентства, комментируя слова руководства США о том, что Вашингтон по-прежнему категорически против проекта Nord Stream.
Принятое решение может способствовать улучшению дипломатических отношений между Россией и США, полагает эксперт. "Это (санкции – ред.) было большим камнем преткновения, который можно было бы устранить, указав, что Вашингтон делает шаг вперед в улучшении дипломатических отношений с Москвой", - отметил Фурфари.
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту немецкого города Висмар - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
Вчера, 15:50
В ХДС/ХСС прокомментировали ситуацию вокруг "Северного потока — 2"
"Газ - это энергия будущего. Эта ссора больше связана с геополитикой, чем с газовым рынком. Европа находится в процессе создания интегрированного газового рынка. Теперь, когда нет больше абсолютного противодействия со стороны США, Nordstream 2 будет завершен самое большее через несколько месяцев. Рациональность всегда выходит на первый план. Это коммерческий проект, и он должен быть завершен", - заключил эксперт.
США в четверг заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода "Северный поток 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Таким образом, снято одно из препятствий к тому, чтобы достроить трубопровод, хотя Вашингтон по-прежнему утверждает, что он категорически против проекта.
Госдеп представил конгрессу доклад с перечислением компаний и судов, подпадающих под санкции, введенные в соответствии с законом PEESA. С одной стороны, Nord Stream 2 AG признана участником действий, подпадающих под санкции, с другой - реализация санкций приостановлена решением госсекретаря Энтони Блинкена. Не подпадут под санкции также глава компании Маттиас Варниг и другие ее работники.
Строительство газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
19 мая, 20:35
Санкции США в отношении газопровода "Северный поток - 2"
 
РоссияNord Stream 2 AGСеверный поток — 2Энтони БлинкенNord StreamДжо БайденМаттиас ВарнигВашингтон (город)СШАЭкономика
 
 
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