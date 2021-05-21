https://ria.ru/20210521/postradavshie-1733390751.html
Мурашко взял на контроль оказание помощи пострадавшим под Таганрогом
Мурашко взял на контроль оказание помощи пострадавшим под Таганрогом - РИА Новости, 21.05.2021
Мурашко взял на контроль оказание помощи пострадавшим под Таганрогом
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим при аварии в коллекторе в Ростовской области, сообщил... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T19:31
2021-05-21T19:31
2021-05-21T19:31
россия
михаил мурашко
следственный комитет россии (ск рф)
ростовская область
таганрог
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733378776_0:78:935:604_1920x0_80_0_0_7f3e27eae4d78a92382c9e8ab684a12b.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим при аварии в коллекторе в Ростовской области, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.По информации мэрии Таганрога, утром в пятницу в селе Дмитриадовка Ростовской области при ремонте очистных сооружений погибли 10 человек, отравившись газом, ещё восемь человек находится в больнице, пятеро из них в реанимации. СК возбудил уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"."Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим при аварии в коллекторе в Ростовской области", - сказал Кузнецов журналистам.
https://ria.ru/20210521/traur-1733384729.html
россия
ростовская область
таганрог
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733378776_161:147:798:625_1920x0_80_0_0_cfd032928094d64cd5494599dfca1886.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мурашко, следственный комитет россии (ск рф), ростовская область, таганрог, происшествия