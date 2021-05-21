https://ria.ru/20210521/postradavshie-1733390751.html

Мурашко взял на контроль оказание помощи пострадавшим под Таганрогом

Мурашко взял на контроль оказание помощи пострадавшим под Таганрогом - РИА Новости, 21.05.2021

Мурашко взял на контроль оказание помощи пострадавшим под Таганрогом

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим при аварии в коллекторе в Ростовской области, сообщил... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T19:31

2021-05-21T19:31

2021-05-21T19:31

россия

михаил мурашко

следственный комитет россии (ск рф)

ростовская область

таганрог

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733378776_0:78:935:604_1920x0_80_0_0_7f3e27eae4d78a92382c9e8ab684a12b.jpg

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим при аварии в коллекторе в Ростовской области, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.По информации мэрии Таганрога, утром в пятницу в селе Дмитриадовка Ростовской области при ремонте очистных сооружений погибли 10 человек, отравившись газом, ещё восемь человек находится в больнице, пятеро из них в реанимации. СК возбудил уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"."Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим при аварии в коллекторе в Ростовской области", - сказал Кузнецов журналистам.

https://ria.ru/20210521/traur-1733384729.html

россия

ростовская область

таганрог

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мурашко, следственный комитет россии (ск рф), ростовская область, таганрог, происшествия