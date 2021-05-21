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Мурашко взял на контроль оказание помощи пострадавшим под Таганрогом
Мурашко взял на контроль оказание помощи пострадавшим под Таганрогом - РИА Новости, 21.05.2021
Мурашко взял на контроль оказание помощи пострадавшим под Таганрогом
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим при аварии в коллекторе в Ростовской области, сообщил... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T19:31
2021-05-21T19:31
россия
михаил мурашко
следственный комитет россии (ск рф)
ростовская область
таганрог
происшествия
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим при аварии в коллекторе в Ростовской области, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.По информации мэрии Таганрога, утром в пятницу в селе Дмитриадовка Ростовской области при ремонте очистных сооружений погибли 10 человек, отравившись газом, ещё восемь человек находится в больнице, пятеро из них в реанимации. СК возбудил уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"."Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим при аварии в коллекторе в Ростовской области", - сказал Кузнецов журналистам.
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россия, михаил мурашко, следственный комитет россии (ск рф), ростовская область, таганрог, происшествия

Мурашко взял на контроль оказание помощи пострадавшим под Таганрогом

19:31 21.05.2021
 
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи и МЧС РФ у очистных сооружений канализации в Ростовской области, где произошла авария на насосной станции сырого осадка
Автомобили скорой помощи и МЧС РФ у очистных сооружений канализации в Ростовской области, где произошла авария на насосной станции сырого осадка - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / МЧС РФ
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим при аварии в коллекторе в Ростовской области, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
По информации мэрии Таганрога, утром в пятницу в селе Дмитриадовка Ростовской области при ремонте очистных сооружений погибли 10 человек, отравившись газом, ещё восемь человек находится в больнице, пятеро из них в реанимации. СК возбудил уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
"Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим при аварии в коллекторе в Ростовской области", - сказал Кузнецов журналистам.
Автомобили скорой помощи и МЧС РФ у очистных сооружений канализации в Ростовской области, где произошла авария на насосной станции сырого осадка - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
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РоссияМихаил МурашкоСледственный комитет России (СК РФ)Ростовская областьТаганрогПроисшествия
 
 
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