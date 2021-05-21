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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210521/popova-1733321510.html
Попова рассказала об изучении вариантов "индийского" штамма коронавируса
Попова рассказала об изучении вариантов "индийского" штамма коронавируса - РИА Новости, 21.05.2021
Попова рассказала об изучении вариантов "индийского" штамма коронавируса
Государственный научный центр "Вектор" изучает варианты "индийского" штамма коронавируса, "злых", опасных мутаций не обнаружено, заявила глава Роспотребнадзора... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T15:53
2021-05-21T17:16
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
индия
общество
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Государственный научный центр "Вектор" изучает варианты "индийского" штамма коронавируса, "злых", опасных мутаций не обнаружено, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Мы не обнаружили злых мутаций, которых так опасается весь мир, индийских вариантов", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".Она уточнила, что "индийский" штамм коронавируса в России есть, центр "Вектор" изучает его и исследует.Ранее Попова сообщала, что в Индии преимущественно выделяют три варианта "индийского" штамма коронавируса, один имеет очень значимые мутации, но его в России нет.
https://ria.ru/20210520/koronavirus-1733217990.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), индия, общество

Попова рассказала об изучении вариантов "индийского" штамма коронавируса

15:53 21.05.2021 (обновлено: 17:16 21.05.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Государственный научный центр "Вектор" изучает варианты "индийского" штамма коронавируса, "злых", опасных мутаций не обнаружено, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Мы не обнаружили злых мутаций, которых так опасается весь мир, индийских вариантов", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
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Она уточнила, что "индийский" штамм коронавируса в России есть, центр "Вектор" изучает его и исследует.
Ранее Попова сообщала, что в Индии преимущественно выделяют три варианта "индийского" штамма коронавируса, один имеет очень значимые мутации, но его в России нет.
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