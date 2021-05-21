https://ria.ru/20210521/popova-1733321510.html

Попова рассказала об изучении вариантов "индийского" штамма коронавируса

Попова рассказала об изучении вариантов "индийского" штамма коронавируса - РИА Новости, 21.05.2021

Попова рассказала об изучении вариантов "индийского" штамма коронавируса

Государственный научный центр "Вектор" изучает варианты "индийского" штамма коронавируса, "злых", опасных мутаций не обнаружено, заявила глава Роспотребнадзора... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T15:53

2021-05-21T15:53

2021-05-21T17:16

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Государственный научный центр "Вектор" изучает варианты "индийского" штамма коронавируса, "злых", опасных мутаций не обнаружено, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Мы не обнаружили злых мутаций, которых так опасается весь мир, индийских вариантов", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".Она уточнила, что "индийский" штамм коронавируса в России есть, центр "Вектор" изучает его и исследует.Ранее Попова сообщала, что в Индии преимущественно выделяют три варианта "индийского" штамма коронавируса, один имеет очень значимые мутации, но его в России нет.

https://ria.ru/20210520/koronavirus-1733217990.html

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россия

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), индия, общество