https://ria.ru/20210521/piskarev-1733314942.html
Пискарев призвал союзных депутатов объединить усилия против внешних угроз
Пискарев призвал союзных депутатов объединить усилия против внешних угроз - РИА Новости, 21.05.2021
Пискарев призвал союзных депутатов объединить усилия против внешних угроз
Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев предложил белорусским коллегам... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T15:21
2021-05-21T15:21
2021-05-21T15:21
парламентское собрание союза беларуси и россии
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев предложил белорусским коллегам объединить усилия в обеспечении безопасности Союзного государства и суверенитетов двух стран, создав единую комиссию оперативного реагирования на внешние угрозы.В ходе международной онлайн-конференции "Противодействие внешним вызовам и угрозам: парламентское измерение Союзного государства", проходящей на площадке МИА "Россия сегодня", он отметил сходный характер угроз безопасности и России, и Белоруссии. "Все мы знаем о попытках переворота в Белоруссии. А сейчас мы, перед выборами в Госдуму, ждем всплеск зарубежных эмоций в адрес избирательной кампании. По мере приближения к выборам силы влияния увеличиваются – и кибератаки, и иностранное вмешательство. Поэтому мы неслучайно вносим инициативы, связанные и с обеспечением нашей безопасности, и суверенитета страны. Я предложил депутатам Белоруссии объединить наши усилия, потому что атаки на нас идут одинаковые. Те же фонды, которые "лезут" и в Россию, и Белоруссию, и зарубежные НПО, и методики одинаковые. Методики дестабилизации, вывода детей на улицу – через те же соцсети. Что делать перед лицом таких угроз? Объединяться. С белорусами, с которыми мы очень близки. Я предложил создать единую комиссию оперативного реагирования на эти вызовы. Чем больше на нас давят, тем больше растет наша сопротивляемость", - сказал Пискарев. В числе инициатив по предотвращению внешних угроз депутат, в частности, предложил ввести запрет на участие в выборах лиц, которые причастны к деятельности террористических и экстремистских организаций.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, белоруссия
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости
. Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев
предложил белорусским коллегам объединить усилия в обеспечении безопасности Союзного государства и суверенитетов двух стран, создав единую комиссию оперативного реагирования на внешние угрозы.
В ходе международной онлайн-конференции "Противодействие внешним вызовам и угрозам: парламентское измерение Союзного государства", проходящей на площадке МИА "Россия сегодня", он отметил сходный характер угроз безопасности и России, и Белоруссии.
"Все мы знаем о попытках переворота в Белоруссии. А сейчас мы, перед выборами в Госдуму, ждем всплеск зарубежных эмоций в адрес избирательной кампании. По мере приближения к выборам силы влияния увеличиваются – и кибератаки, и иностранное вмешательство. Поэтому мы неслучайно вносим инициативы, связанные и с обеспечением нашей безопасности, и суверенитета страны. Я предложил депутатам Белоруссии объединить наши усилия, потому что атаки на нас идут одинаковые. Те же фонды, которые "лезут" и в Россию, и Белоруссию, и зарубежные НПО, и методики одинаковые. Методики дестабилизации, вывода детей на улицу – через те же соцсети. Что делать перед лицом таких угроз? Объединяться. С белорусами, с которыми мы очень близки. Я предложил создать единую комиссию оперативного реагирования на эти вызовы. Чем больше на нас давят, тем больше растет наша сопротивляемость", - сказал Пискарев.
В числе инициатив по предотвращению внешних угроз депутат, в частности, предложил ввести запрет на участие в выборах лиц, которые причастны к деятельности террористических и экстремистских организаций.
"Нельзя допускать в парламенты тех, кто хочет вражды, кто разжигает межнациональную и межрелигиозную рознь, кто не желает мира и созидания. У нас одних только НПО, которые в России признаны нежелательными, более тридцати. Они же продолжают свою деятельность, кормясь из известных источников. Разместились вокруг России, уютно себя чувствуют – и в Польше, и на Украине, и в Прибалтике. Это такие спящие ячейки. В свое время была школа Абвера, где готовили диверсантов для заброски в Россию, а сейчас забрасывают идеологических диверсантов. Этому надо противодействовать, запретив данным лицам участие в выборах. Действовать надо совместно, в правовом поле", - считает Пискарев.