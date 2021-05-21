https://ria.ru/20210521/peskov-1733257341.html
Песков обещал передать Путину просьбу подростка о награде для мамы
Песков обещал передать Путину просьбу подростка о награде для мамы - РИА Новости, 21.05.2021
Песков обещал передать Путину просьбу подростка о награде для мамы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал передать Владимиру Путину просьбу одного из участников марафона "Новое знание", попросившего, чтобы... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T11:13
2021-05-21T11:13
2021-05-21T11:13
россия
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал передать Владимиру Путину просьбу одного из участников марафона "Новое знание", попросившего, чтобы российский лидер лично вручил его маме награду "Материнская слава".Представитель Кремля в пятницу выступил на марафоне. Один из присутствовавших на выступлении участников рассказал, что он из большой семьи - у него пятеро младших братьев, две сестры - и в этом году его мама будет награждена орденом "Материнская слава". Как отметил молодой человек, он бы очень хотел, чтобы награду ей вручил лично президент РФ.Песков поздравил подростка, отметив, что любая такая семья - это гордость страны."Мы обязательно передадим президенту. Вы знаете, что, к сожалению, продолжают действовать какие-то ковидные ограничения. Но у нас будет день семьи, вы знаете. Так или иначе, мы попросим президента отметить это награждение вашей мамы", - заверил пресс-секретарь президента.
https://ria.ru/20200227/1565291882.html
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
пообещал передать Владимиру Путину
просьбу одного из участников марафона "Новое знание", попросившего, чтобы российский лидер лично вручил его маме награду "Материнская слава".
Представитель Кремля в пятницу выступил на марафоне. Один из присутствовавших на выступлении участников рассказал, что он из большой семьи - у него пятеро младших братьев, две сестры - и в этом году его мама будет награждена орденом "Материнская слава". Как отметил молодой человек, он бы очень хотел, чтобы награду ей вручил лично президент РФ.
Песков поздравил подростка, отметив, что любая такая семья - это гордость страны.
"Мы обязательно передадим президенту. Вы знаете, что, к сожалению, продолжают действовать какие-то ковидные ограничения. Но у нас будет день семьи, вы знаете. Так или иначе, мы попросим президента отметить это награждение вашей мамы", - заверил пресс-секретарь президента.