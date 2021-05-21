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Песков призвал сделать прививку от коронавируса
Песков призвал сделать прививку от коронавируса - РИА Новости, 21.05.2021
Песков призвал сделать прививку от коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал тех, кто еще не привился от коронавируса, сделать это. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T10:22
2021-05-21T10:35
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дмитрий песков
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал тех, кто еще не привился от коронавируса, сделать это.Песков выступит с лекцией на форуме "Новое знание". Один из участников мероприятия рассказал, что сделал прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V" в один день с президентом России."Если вы этого еще не сделали, то это не поздно сделать и после президента. Более того, это и надо сделать", - сказал Песков.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий песков

Песков призвал сделать прививку от коронавируса

10:22 21.05.2021 (обновлено: 10:35 21.05.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне "Новое Знание" в Москве
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне Новое Знание в Москве - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал тех, кто еще не привился от коронавируса, сделать это.
Песков выступит с лекцией на форуме "Новое знание". Один из участников мероприятия рассказал, что сделал прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V" в один день с президентом России.
"Если вы этого еще не сделали, то это не поздно сделать и после президента. Более того, это и надо сделать", - сказал Песков.
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Вакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий Песков
 
 
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