https://ria.ru/20210521/peskov-1733245828.html

Песков призвал сделать прививку от коронавируса

Песков призвал сделать прививку от коронавируса - РИА Новости, 21.05.2021

Песков призвал сделать прививку от коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал тех, кто еще не привился от коронавируса, сделать это. РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T10:22

2021-05-21T10:22

2021-05-21T10:35

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

дмитрий песков

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал тех, кто еще не привился от коронавируса, сделать это.Песков выступит с лекцией на форуме "Новое знание". Один из участников мероприятия рассказал, что сделал прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V" в один день с президентом России."Если вы этого еще не сделали, то это не поздно сделать и после президента. Более того, это и надо сделать", - сказал Песков.

https://ria.ru/20210521/vaktsinatsiya-1733240376.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий песков