https://ria.ru/20210521/peskov-1733245828.html
Песков призвал сделать прививку от коронавируса
Песков призвал сделать прививку от коронавируса - РИА Новости, 21.05.2021
Песков призвал сделать прививку от коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал тех, кто еще не привился от коронавируса, сделать это. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T10:22
2021-05-21T10:22
2021-05-21T10:35
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733248269_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_9188ec9689978064c1ad10d5a413d434.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал тех, кто еще не привился от коронавируса, сделать это.Песков выступит с лекцией на форуме "Новое знание". Один из участников мероприятия рассказал, что сделал прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V" в один день с президентом России."Если вы этого еще не сделали, то это не поздно сделать и после президента. Более того, это и надо сделать", - сказал Песков.
https://ria.ru/20210521/vaktsinatsiya-1733240376.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733248269_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_7606917bc38ee611165552a4f4df2347.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий песков