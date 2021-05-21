https://ria.ru/20210521/perepis-1733242038.html

Путину доложат о праве определения нацпринадлежности при переписи

Путину доложат о праве определения нацпринадлежности при переписи - РИА Новости, 21.05.2021

Путину доложат о праве определения нацпринадлежности при переписи

Президент РФ Владимир Путин поручил Федеральной службе государственной статистики совместно с генпрокуратурой РФ до 1 ноября доложить, как обеспечивается право... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T09:56

2021-05-21T09:56

2021-05-21T10:16

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Федеральной службе государственной статистики совместно с генпрокуратурой РФ до 1 ноября доложить, как обеспечивается право свободного определения национальной и языковой принадлежности при переписи, сообщается на сайте Кремля."Федеральной службе государственной статистики совместно с Генеральной прокуратурой РФ при проведении в 2021 году Всероссийской переписи населения обеспечить выполнение требований законодательства РФ, в том числе в части, касающейся соблюдения условий для свободного определения гражданами своей национальной и языковой принадлежности, обратив особое внимание на недопущение дискриминации по признаку социальной, национальной, языковой или религиозной принадлежности", - говорится в тексте поручения.

https://ria.ru/20210521/klassy-1733241644.html

россия

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россия, владимир путин, общество