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Россия предложила срочно провести встречу "ближневосточного квартета"
Россия предложила срочно провести встречу "ближневосточного квартета" - РИА Новости, 21.05.2021
Россия предложила срочно провести встречу "ближневосточного квартета"
Россия предлагает безотлагательно провести встречу "ближневосточного квартета" на уровне министров иностранных дел, заявил на заседании ГА ООН первый... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T01:42
2021-05-21T01:42
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
россия
дмитрий полянский
палестина
израиль
в мире
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ООН, 21 мая – РИА Новости. Россия предлагает безотлагательно провести встречу "ближневосточного квартета" на уровне министров иностранных дел, заявил на заседании ГА ООН первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский."В целях учета мнения заинтересованных сторон предлагаем также созвать министерскую встречу квартета в расширенном формате с участием региональных государств. Убеждены, что реализация этой инициативы будет напрямую способствовать возобновлению мирного процесса", - подчеркнул он.Ближневосточный "квартет" - группа, созданная при участии ЕС, России, США и ООН для консолидации усилий по мирному урегулированию арабо-израильского конфликта. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании СБ ООН предложил провести весной-летом встречу министров стран "ближневосточного квартета" с Израилем, Палестиной, Египтом, Иорданией, ОАЭ, Бахрейном и Саудовской Аравией.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, россия, дмитрий полянский, палестина, израиль, в мире

Россия предложила срочно провести встречу "ближневосточного квартета"

01:42 21.05.2021
 
© РИА Новости / Эдуард Песов / Перейти в фотобанкЗаседание "ближневосточного квартета"
Заседание ближневосточного квартета - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Эдуард Песов
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ООН, 21 мая – РИА Новости. Россия предлагает безотлагательно провести встречу "ближневосточного квартета" на уровне министров иностранных дел, заявил на заседании ГА ООН первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.
"Мы выступаем за активизацию деятельности "ближневосточного квартета". Предлагаем безотлагательно провести министерскую встречу четверки для деэскалации обстановки и создания атмосферы доверия", - сказал Полянский.
"В целях учета мнения заинтересованных сторон предлагаем также созвать министерскую встречу квартета в расширенном формате с участием региональных государств. Убеждены, что реализация этой инициативы будет напрямую способствовать возобновлению мирного процесса", - подчеркнул он.
Ближневосточный "квартет" - группа, созданная при участии ЕС, России, США и ООН для консолидации усилий по мирному урегулированию арабо-израильского конфликта. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании СБ ООН предложил провести весной-летом встречу министров стран "ближневосточного квартета" с Израилем, Палестиной, Египтом, Иорданией, ОАЭ, Бахрейном и Саудовской Аравией.
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Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуРоссияДмитрий ПолянскийПалестинаИзраильВ мире
 
 
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