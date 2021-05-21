https://ria.ru/20210521/peregovory-1733222455.html

Россия предложила срочно провести встречу "ближневосточного квартета"

Россия предложила срочно провести встречу "ближневосточного квартета" - РИА Новости, 21.05.2021

Россия предложила срочно провести встречу "ближневосточного квартета"

Россия предлагает безотлагательно провести встречу "ближневосточного квартета" на уровне министров иностранных дел, заявил на заседании ГА ООН первый... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T01:42

2021-05-21T01:42

2021-05-21T01:42

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

россия

дмитрий полянский

палестина

израиль

в мире

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ООН, 21 мая – РИА Новости. Россия предлагает безотлагательно провести встречу "ближневосточного квартета" на уровне министров иностранных дел, заявил на заседании ГА ООН первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский."В целях учета мнения заинтересованных сторон предлагаем также созвать министерскую встречу квартета в расширенном формате с участием региональных государств. Убеждены, что реализация этой инициативы будет напрямую способствовать возобновлению мирного процесса", - подчеркнул он.Ближневосточный "квартет" - группа, созданная при участии ЕС, России, США и ООН для консолидации усилий по мирному урегулированию арабо-израильского конфликта. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании СБ ООН предложил провести весной-летом встречу министров стран "ближневосточного квартета" с Израилем, Палестиной, Египтом, Иорданией, ОАЭ, Бахрейном и Саудовской Аравией.

https://ria.ru/20210521/izrail-1733222323.html

россия

палестина

израиль

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, россия, дмитрий полянский, палестина, израиль, в мире