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В Пакистане при взрыве на митинге погибли шесть человек
В Пакистане при взрыве на митинге погибли шесть человек - РИА Новости, 21.05.2021
В Пакистане при взрыве на митинге погибли шесть человек
По меньшей мере шесть человек погибли и еще 14 получили ранения в результате взрыва в пакистанской провинции Белуджистан, сообщил представитель правительства... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T14:04
2021-05-21T14:04
2021-05-21T14:22
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НЬЮ-ДЕЛИ, 21 мая – РИА Новости. По меньшей мере шесть человек погибли и еще 14 получили ранения в результате взрыва в пакистанской провинции Белуджистан, сообщил представитель правительства провинции Лиакват Шахвани.Шахвани добавил, что взрыв произошел во время митинга в честь солидарности с Палестиной, организованного отделением партии "Джамиат Улема-и-Ислам – Назарьяти"."Враги солидарности с угнетенными палестинцами находятся на стороне израильской агрессии", - добавил Шахвани.
https://radiosputnik.ria.ru/20210415/pakistan-1728403775.html
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