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В Пакистане при взрыве на митинге погибли шесть человек
В Пакистане при взрыве на митинге погибли шесть человек - РИА Новости, 21.05.2021
В Пакистане при взрыве на митинге погибли шесть человек
По меньшей мере шесть человек погибли и еще 14 получили ранения в результате взрыва в пакистанской провинции Белуджистан, сообщил представитель правительства... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T14:04
2021-05-21T14:22
белуджистан
пакистан
палестина
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НЬЮ-ДЕЛИ, 21 мая – РИА Новости. По меньшей мере шесть человек погибли и еще 14 получили ранения в результате взрыва в пакистанской провинции Белуджистан, сообщил представитель правительства провинции Лиакват Шахвани.Шахвани добавил, что взрыв произошел во время митинга в честь солидарности с Палестиной, организованного отделением партии "Джамиат Улема-и-Ислам – Назарьяти"."Враги солидарности с угнетенными палестинцами находятся на стороне израильской агрессии", - добавил Шахвани.
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белуджистан, пакистан, палестина, в мире

В Пакистане при взрыве на митинге погибли шесть человек

14:04 21.05.2021 (обновлено: 14:22 21.05.2021)
 
© Flickr / Wasif MalikКарета скорой помощи в Пакистане. Архивное фото
Карета скорой помощи в Пакистане. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© Flickr / Wasif Malik
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НЬЮ-ДЕЛИ, 21 мая – РИА Новости. По меньшей мере шесть человек погибли и еще 14 получили ранения в результате взрыва в пакистанской провинции Белуджистан, сообщил представитель правительства провинции Лиакват Шахвани.
"Десять раненых были переведены в больницу окружного штаба города Чаман, остальные были доставлены в Кветту", - сообщил он изданию Dawn.
Шахвани добавил, что взрыв произошел во время митинга в честь солидарности с Палестиной, организованного отделением партии "Джамиат Улема-и-Ислам – Назарьяти".
"Враги солидарности с угнетенными палестинцами находятся на стороне израильской агрессии", - добавил Шахвани.
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