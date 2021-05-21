https://ria.ru/20210521/navalnyy-1733251480.html
Омская полиция подала в суд на руководителей "штаба Навального"*
Омская полиция подала в суд на руководителей "штаба Навального"* - РИА Новости, 21.05.2021
Омская полиция подала в суд на руководителей "штаба Навального"*
Полиция Омской области подала иск к руководителям местного "штаба Алексея Навального"*, какие требования выдвигает УМВД – пока неясно, сообщили в пятницу РИА... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T10:46
2021-05-21T10:46
2021-05-21T10:50
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
омская область
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происшествия
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ОМСК, 21 мая - РИА Новости. Полиция Омской области подала иск к руководителям местного "штаба Алексея Навального"*, какие требования выдвигает УМВД – пока неясно, сообщили в пятницу РИА Новости в Ленинском суде Омска.В конце апреля общественное движение "Штабы Навального"* включено Росфинмониторингом в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму."Административный материал действительно зарегистрирован, ответчиками выступают [Ольга] Картавцева, [Даниил] Чебыкин, [Виталий] Шипицын", - сообщили в суде.Там уточнили, что истцом является УМВД, и добавили, что пока в судебном делопроизводстве значится только один иск. Требования полиции к представителям "штаба Навального"* в суде не уточнили.Последний несогласованный митинг в поддержку Навального прошел в Омске, равно как и в других городах России, 21 апреля и обошелся без задержаний. По данным МВД России, в Омске на улицы вышли около 900 человек, а всего по стране - примерно 14,4 тысячи, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе о риске подстегнуть пандемию COVID-19.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), омская область, омск, происшествия
ОМСК, 21 мая - РИА Новости.
Полиция Омской области
подала иск к руководителям местного "штаба Алексея Навального"*, какие требования выдвигает УМВД – пока неясно, сообщили в пятницу РИА Новости в Ленинском суде Омска.
В конце апреля общественное движение "Штабы Навального"* включено Росфинмониторингом
в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
"Административный материал действительно зарегистрирован, ответчиками выступают [Ольга] Картавцева, [Даниил] Чебыкин, [Виталий] Шипицын", - сообщили в суде.
Там уточнили, что истцом является УМВД, и добавили, что пока в судебном делопроизводстве значится только один иск. Требования полиции к представителям "штаба Навального"* в суде не уточнили.
Последний несогласованный митинг в поддержку Навального прошел в Омске, равно как и в других городах России, 21 апреля и обошелся без задержаний. По данным МВД России, в Омске на улицы вышли около 900 человек, а всего по стране - примерно 14,4 тысячи, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе о риске подстегнуть пандемию COVID-19.
*Террористическая организация, запрещенная в России.