https://ria.ru/20210521/navalnyy-1733251480.html

Омская полиция подала в суд на руководителей "штаба Навального"*

Омская полиция подала в суд на руководителей "штаба Навального"* - РИА Новости, 21.05.2021

Омская полиция подала в суд на руководителей "штаба Навального"*

Полиция Омской области подала иск к руководителям местного "штаба Алексея Навального"*, какие требования выдвигает УМВД – пока неясно, сообщили в пятницу РИА... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T10:46

2021-05-21T10:46

2021-05-21T10:50

россия

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

омская область

омск

происшествия

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ОМСК, 21 мая - РИА Новости. Полиция Омской области подала иск к руководителям местного "штаба Алексея Навального"*, какие требования выдвигает УМВД – пока неясно, сообщили в пятницу РИА Новости в Ленинском суде Омска.В конце апреля общественное движение "Штабы Навального"* включено Росфинмониторингом в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму."Административный материал действительно зарегистрирован, ответчиками выступают [Ольга] Картавцева, [Даниил] Чебыкин, [Виталий] Шипицын", - сообщили в суде.Там уточнили, что истцом является УМВД, и добавили, что пока в судебном делопроизводстве значится только один иск. Требования полиции к представителям "штаба Навального"* в суде не уточнили.Последний несогласованный митинг в поддержку Навального прошел в Омске, равно как и в других городах России, 21 апреля и обошелся без задержаний. По данным МВД России, в Омске на улицы вышли около 900 человек, а всего по стране - примерно 14,4 тысячи, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе о риске подстегнуть пандемию COVID-19.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210520/navalnyy-1733066386.html

россия

омская область

омск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), омская область, омск, происшествия