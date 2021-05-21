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В Москве начались работы по обследованию зеленых насаждений
В Москве начались работы по обследованию зеленых насаждений - РИА Новости, 21.05.2021
В Москве начались работы по обследованию зеленых насаждений
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к ежегодным работам по мониторингу зеленых насаждений, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T09:49
2021-05-21T09:49
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
общество
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к ежегодным работам по мониторингу зеленых насаждений, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков."На 130 площадках постоянного наблюдения обследуют более 10 тысяч деревьев и 17 тысяч кустарников. Специалисты измерят их параметры - высоту, диаметр ствола, проекцию кроны, оценят жизнеспособность, декоративные качества, проверят на наличие болезней, вредителей и механических повреждений", - рассказал Бирюков.По его словам, результаты обследования фиксируются в паспортах и ведомостях площадок наблюдения и на карте-плане. Каждому растительному объекту присваивается порядковый номер, чтобы быстро находить и идентифицировать растения."Полученные во время мониторинга данные тщательно анализируются, ежегодно обновляется фотобанк площадок постоянного наблюдения. Это позволяет получить объективную и целостную картину состояния зеленых насаждений столицы", - отметил Бирюков.
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество

В Москве начались работы по обследованию зеленых насаждений

09:49 21.05.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЦветение деревьев в Москве
Цветение деревьев в Москве - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к ежегодным работам по мониторингу зеленых насаждений, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.
"На 130 площадках постоянного наблюдения обследуют более 10 тысяч деревьев и 17 тысяч кустарников. Специалисты измерят их параметры - высоту, диаметр ствола, проекцию кроны, оценят жизнеспособность, декоративные качества, проверят на наличие болезней, вредителей и механических повреждений", - рассказал Бирюков.
По его словам, результаты обследования фиксируются в паспортах и ведомостях площадок наблюдения и на карте-плане. Каждому растительному объекту присваивается порядковый номер, чтобы быстро находить и идентифицировать растения.
"Полученные во время мониторинга данные тщательно анализируются, ежегодно обновляется фотобанк площадок постоянного наблюдения. Это позволяет получить объективную и целостную картину состояния зеленых насаждений столицы", - отметил Бирюков.
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