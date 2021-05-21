https://ria.ru/20210521/moskva-1733240590.html

В Москве начались работы по обследованию зеленых насаждений

В Москве начались работы по обследованию зеленых насаждений - РИА Новости, 21.05.2021

В Москве начались работы по обследованию зеленых насаждений

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к ежегодным работам по мониторингу зеленых насаждений, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T09:49

2021-05-21T09:49

2021-05-21T09:49

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

общество

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к ежегодным работам по мониторингу зеленых насаждений, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков."На 130 площадках постоянного наблюдения обследуют более 10 тысяч деревьев и 17 тысяч кустарников. Специалисты измерят их параметры - высоту, диаметр ствола, проекцию кроны, оценят жизнеспособность, декоративные качества, проверят на наличие болезней, вредителей и механических повреждений", - рассказал Бирюков.По его словам, результаты обследования фиксируются в паспортах и ведомостях площадок наблюдения и на карте-плане. Каждому растительному объекту присваивается порядковый номер, чтобы быстро находить и идентифицировать растения."Полученные во время мониторинга данные тщательно анализируются, ежегодно обновляется фотобанк площадок постоянного наблюдения. Это позволяет получить объективную и целостную картину состояния зеленых насаждений столицы", - отметил Бирюков.

https://ria.ru/20210427/bereza-1730165454.html

москва

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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество