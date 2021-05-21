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Россия призвала США и Евросоюз не вмешиваться в дела Молдавии

Россия призвала США и Евросоюз не вмешиваться в дела Молдавии - РИА Новости, 21.05.2021

Россия призвала США и Евросоюз не вмешиваться в дела Молдавии

США и ЕС пытаются вмешаться в предстоящие парламентские выборы в Молдавии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга в пятницу. РИА Новости, 21.05.2021

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. США и ЕС пытаются вмешаться в предстоящие парламентские выборы в Молдавии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга в пятницу."МИД РФ неоднократно обращал внимание на попытки вмешательства США и государств-членов ЕС во внутриполитические процессы в Молдавии. Мы вынуждены вновь констатировать, что по мере приближения даты внеочередных парламентских выборов республики, которые должны состояться 11 июля этого года, агрессивная риторика у западных представителей лишь набирает обороты", - отметила официальный представитель МИД РФ.Она обратила внимание на заявление главы делегации Евросоюза в Молдавии Питера Михалко, сделанное в эфире передачи "Час экспертизы"."Питер Михалко вновь допустил непозволительную для дипломата критику в адрес органов государственной власти Молдавии, акцентировав несовершенство системы правосудия республики и открыто заявив, что "новый молдавский парламент должен быть заслуживающим доверия". Подобное проявление неуважения к основным политическим институтам Молдавии и избирательность в определении объектов критики, которыми всегда становятся политические силы республики, выступающие за развитие диалога с РФ, стало, к сожалению, обычно практикой стран Запада", - сказала Захарова.По ее словам, Россия выступает за развитие "по-настоящему равноправных, дружественных отношений с Республикой Молдова, в основе которых будут соблюдение принципа невмешательства во внутренние дела, уважение молдавского народа и готовность к диалогу с институтами власти, сформированными в результате его волеизъявления".Захарова призвала страны ЕС и США не вмешиваться во внутренние процессы суверенных государств. "Мы в очередной раз призываем США и ЕС отказаться от политики вмешательства во внутренние дела суверенных государств и влияния на происходящие в них политические процессы", - заявила официальный представитель МИД РФ.

https://ria.ru/20210517/blok-1732720560.html

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россия, евросоюз, молдавия, сша