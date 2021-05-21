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Новости Подмосковья
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Жители Подмосковья смогут сообщить в налоговую о смене адреса через МФЦ
Жители Подмосковья смогут сообщить в налоговую о смене адреса через МФЦ - РИА Новости, 21.05.2021
Жители Подмосковья смогут сообщить в налоговую о смене адреса через МФЦ
Жителям Московской области предоставили возможность уведомить налоговую инспекцию о смене своего адреса через МФЦ. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T17:09
2021-05-21T17:09
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Жителям Московской области предоставили возможность уведомить налоговую инспекцию о смене своего адреса через МФЦ. Об этом сообщил телеканал "360".Услугу окажут в день обращения. Это относится к индивидуальным предпринимателям, нотариусам и адвокатам.По словам главы мингосуправления региона Максима Рымара, новая функция позволит избежать налоговых правонарушений, так как человек укажет актуальный адрес для направления корреспонденции.Теперь оформить заявку на изменение адреса разрешается в любом из 126 центров "Мои документы", независимо от места прописки."Если в налоговой инспекции нет информации о фактическом проживании налогоплательщика и налогоплательщик не может вовремя получать налоговые документы по месту прописки, то адресата могут привлечь к ответственности", — объяснили в мингосуправления Подмосковья.Чтобы воспользоваться услугой, нужно взять в МФЦ талон "Прием заявления о предоставлении налоговому органу адреса…" и предоставить паспорт.
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московская область (подмосковье)

Жители Подмосковья смогут сообщить в налоговую о смене адреса через МФЦ

17:09 21.05.2021
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковСотрудница в центре государственных услуг "Мои документы"
Сотрудница в центре государственных услуг Мои документы - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Жителям Московской области предоставили возможность уведомить налоговую инспекцию о смене своего адреса через МФЦ. Об этом сообщил телеканал "360".
Услугу окажут в день обращения. Это относится к индивидуальным предпринимателям, нотариусам и адвокатам.
По словам главы мингосуправления региона Максима Рымара, новая функция позволит избежать налоговых правонарушений, так как человек укажет актуальный адрес для направления корреспонденции.
"Раньше услугой можно было воспользоваться только при посещении налоговой службы", — отметил руководитель ведомства.
Теперь оформить заявку на изменение адреса разрешается в любом из 126 центров "Мои документы", независимо от места прописки.
"Если в налоговой инспекции нет информации о фактическом проживании налогоплательщика и налогоплательщик не может вовремя получать налоговые документы по месту прописки, то адресата могут привлечь к ответственности", — объяснили в мингосуправления Подмосковья.
Чтобы воспользоваться услугой, нужно взять в МФЦ талон "Прием заявления о предоставлении налоговому органу адреса…" и предоставить паспорт.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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