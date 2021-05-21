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Жители Подмосковья смогут сообщить в налоговую о смене адреса через МФЦ

Жители Подмосковья смогут сообщить в налоговую о смене адреса через МФЦ - РИА Новости, 21.05.2021

Жители Подмосковья смогут сообщить в налоговую о смене адреса через МФЦ

Жителям Московской области предоставили возможность уведомить налоговую инспекцию о смене своего адреса через МФЦ. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T17:09

2021-05-21T17:09

2021-05-21T17:09

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Жителям Московской области предоставили возможность уведомить налоговую инспекцию о смене своего адреса через МФЦ. Об этом сообщил телеканал "360".Услугу окажут в день обращения. Это относится к индивидуальным предпринимателям, нотариусам и адвокатам.По словам главы мингосуправления региона Максима Рымара, новая функция позволит избежать налоговых правонарушений, так как человек укажет актуальный адрес для направления корреспонденции.Теперь оформить заявку на изменение адреса разрешается в любом из 126 центров "Мои документы", независимо от места прописки."Если в налоговой инспекции нет информации о фактическом проживании налогоплательщика и налогоплательщик не может вовремя получать налоговые документы по месту прописки, то адресата могут привлечь к ответственности", — объяснили в мингосуправления Подмосковья.Чтобы воспользоваться услугой, нужно взять в МФЦ талон "Прием заявления о предоставлении налоговому органу адреса…" и предоставить паспорт.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)