https://ria.ru/20210521/melnikov-1733320654.html
Мельников: нужно формировать в обществе установки подлинного патриотизма
Мельников: нужно формировать в обществе установки подлинного патриотизма - РИА Новости, 21.05.2021
Мельников: нужно формировать в обществе установки подлинного патриотизма
Развитие событий вокруг Белоруссии и России свидетельствует о том, что в ближайшее время попытки дестабилизировать политическую и экономическую ситуацию в наших РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T15:59
2021-05-21T15:59
2021-05-21T15:59
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
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иван мельников
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Развитие событий вокруг Белоруссии и России свидетельствует о том, что в ближайшее время попытки дестабилизировать политическую и экономическую ситуацию в наших странах будут продолжаться, а информационное противоборство с Западом не ослабнет, считает первый заместитель председателя Госдумы РФ Иван Мельников.Он выступил на международной онлайн-конференции "Противодействие внешним вызовам и угрозам: парламентское измерение Союзного государства", которая проходит на площадке МИА "Россия сегодня".Зампредседателя Госдумы констатировал, что Россия и Белоруссия за годы существования Союзного государства неоднократно становились объектами недопустимых и не совместимых с нормами международного права нападок со стороны ряда зарубежных стран, международных парламентских органов и организаций."Для успешного противостояния потребуется внутренняя сплоченность граждан наших стран, солидарность разных поколений в понимании того, что именно мы отстаиваем. Именно поэтому мы должны сделать все для того, чтобы уроки прошлого и исторический опыт, пусть и не пережитые лично, формировали современное мировоззрение и активную гражданскую позицию. Это и наш долг перед теми, кто на протяжении столетий отстаивал свободу и независимость наших стран", - подчеркнул Мельников.Парламентарий отметил, что без хорошего знания истории Отечества невозможно воспитать граждан, ощущающих личную ответственность за судьбу своей страны и сформировать в обществе установки подлинного патриотизма.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, госдума рф, иван мельников, белоруссия
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости.
Развитие событий вокруг Белоруссии и России свидетельствует о том, что в ближайшее время попытки дестабилизировать политическую и экономическую ситуацию в наших странах будут продолжаться, а информационное противоборство с Западом не ослабнет, считает первый заместитель председателя Госдумы РФ Иван Мельников
.
Он выступил на международной онлайн-конференции "Противодействие внешним вызовам и угрозам: парламентское измерение Союзного государства", которая проходит на площадке МИА "Россия сегодня".
Зампредседателя Госдумы констатировал, что Россия и Белоруссия за годы существования Союзного государства неоднократно становились объектами недопустимых и не совместимых с нормами международного права нападок со стороны ряда зарубежных стран, международных парламентских органов и организаций.
"Для успешного противостояния потребуется внутренняя сплоченность граждан наших стран, солидарность разных поколений в понимании того, что именно мы отстаиваем. Именно поэтому мы должны сделать все для того, чтобы уроки прошлого и исторический опыт, пусть и не пережитые лично, формировали современное мировоззрение и активную гражданскую позицию. Это и наш долг перед теми, кто на протяжении столетий отстаивал свободу и независимость наших стран", - подчеркнул Мельников.
Парламентарий отметил, что без хорошего знания истории Отечества невозможно воспитать граждан, ощущающих личную ответственность за судьбу своей страны и сформировать в обществе установки подлинного патриотизма.
"Подлинного, значит, естественного, искреннего, идущего от собственного изучения фактов, от сопереживания им. А не по той причине, что так "правильно", принято или выгодно. Это – непременная предпосылка для успешного противодействия любым внешним вызовам и угрозам, всем тем, кто так или иначе покушается на нашу национальную безопасность и государственный суверенитет", - заявил Мельников.