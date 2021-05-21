https://ria.ru/20210521/melnikov-1733320654.html

Мельников: нужно формировать в обществе установки подлинного патриотизма

Мельников: нужно формировать в обществе установки подлинного патриотизма - РИА Новости, 21.05.2021

Мельников: нужно формировать в обществе установки подлинного патриотизма

Развитие событий вокруг Белоруссии и России свидетельствует о том, что в ближайшее время попытки дестабилизировать политическую и экономическую ситуацию в наших РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T15:59

2021-05-21T15:59

2021-05-21T15:59

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

госдума рф

иван мельников

белоруссия

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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Развитие событий вокруг Белоруссии и России свидетельствует о том, что в ближайшее время попытки дестабилизировать политическую и экономическую ситуацию в наших странах будут продолжаться, а информационное противоборство с Западом не ослабнет, считает первый заместитель председателя Госдумы РФ Иван Мельников.Он выступил на международной онлайн-конференции "Противодействие внешним вызовам и угрозам: парламентское измерение Союзного государства", которая проходит на площадке МИА "Россия сегодня".Зампредседателя Госдумы констатировал, что Россия и Белоруссия за годы существования Союзного государства неоднократно становились объектами недопустимых и не совместимых с нормами международного права нападок со стороны ряда зарубежных стран, международных парламентских органов и организаций."Для успешного противостояния потребуется внутренняя сплоченность граждан наших стран, солидарность разных поколений в понимании того, что именно мы отстаиваем. Именно поэтому мы должны сделать все для того, чтобы уроки прошлого и исторический опыт, пусть и не пережитые лично, формировали современное мировоззрение и активную гражданскую позицию. Это и наш долг перед теми, кто на протяжении столетий отстаивал свободу и независимость наших стран", - подчеркнул Мельников.Парламентарий отметил, что без хорошего знания истории Отечества невозможно воспитать граждан, ощущающих личную ответственность за судьбу своей страны и сформировать в обществе установки подлинного патриотизма.

https://ria.ru/20210521/piskarev-1733314942.html

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белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, госдума рф, иван мельников, белоруссия