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Мельников: нужно формировать в обществе установки подлинного патриотизма
Мельников: нужно формировать в обществе установки подлинного патриотизма - РИА Новости, 21.05.2021
Мельников: нужно формировать в обществе установки подлинного патриотизма
Развитие событий вокруг Белоруссии и России свидетельствует о том, что в ближайшее время попытки дестабилизировать политическую и экономическую ситуацию в наших РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T15:59
2021-05-21T15:59
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
госдума рф
иван мельников
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Развитие событий вокруг Белоруссии и России свидетельствует о том, что в ближайшее время попытки дестабилизировать политическую и экономическую ситуацию в наших странах будут продолжаться, а информационное противоборство с Западом не ослабнет, считает первый заместитель председателя Госдумы РФ Иван Мельников.Он выступил на международной онлайн-конференции "Противодействие внешним вызовам и угрозам: парламентское измерение Союзного государства", которая проходит на площадке МИА "Россия сегодня".Зампредседателя Госдумы констатировал, что Россия и Белоруссия за годы существования Союзного государства неоднократно становились объектами недопустимых и не совместимых с нормами международного права нападок со стороны ряда зарубежных стран, международных парламентских органов и организаций."Для успешного противостояния потребуется внутренняя сплоченность граждан наших стран, солидарность разных поколений в понимании того, что именно мы отстаиваем. Именно поэтому мы должны сделать все для того, чтобы уроки прошлого и исторический опыт, пусть и не пережитые лично, формировали современное мировоззрение и активную гражданскую позицию. Это и наш долг перед теми, кто на протяжении столетий отстаивал свободу и независимость наших стран", - подчеркнул Мельников.Парламентарий отметил, что без хорошего знания истории Отечества невозможно воспитать граждан, ощущающих личную ответственность за судьбу своей страны и сформировать в обществе установки подлинного патриотизма.
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россия, госдума рф, иван мельников, белоруссия

Мельников: нужно формировать в обществе установки подлинного патриотизма

15:59 21.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Государственной Думы РФ Иван Мельников
Первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Иван Мельников - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Развитие событий вокруг Белоруссии и России свидетельствует о том, что в ближайшее время попытки дестабилизировать политическую и экономическую ситуацию в наших странах будут продолжаться, а информационное противоборство с Западом не ослабнет, считает первый заместитель председателя Госдумы РФ Иван Мельников.
Он выступил на международной онлайн-конференции "Противодействие внешним вызовам и угрозам: парламентское измерение Союзного государства", которая проходит на площадке МИА "Россия сегодня".
Председатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев во время заседания комиссии - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
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Зампредседателя Госдумы констатировал, что Россия и Белоруссия за годы существования Союзного государства неоднократно становились объектами недопустимых и не совместимых с нормами международного права нападок со стороны ряда зарубежных стран, международных парламентских органов и организаций.
"Для успешного противостояния потребуется внутренняя сплоченность граждан наших стран, солидарность разных поколений в понимании того, что именно мы отстаиваем. Именно поэтому мы должны сделать все для того, чтобы уроки прошлого и исторический опыт, пусть и не пережитые лично, формировали современное мировоззрение и активную гражданскую позицию. Это и наш долг перед теми, кто на протяжении столетий отстаивал свободу и независимость наших стран", - подчеркнул Мельников.
Парламентарий отметил, что без хорошего знания истории Отечества невозможно воспитать граждан, ощущающих личную ответственность за судьбу своей страны и сформировать в обществе установки подлинного патриотизма.
"Подлинного, значит, естественного, искреннего, идущего от собственного изучения фактов, от сопереживания им. А не по той причине, что так "правильно", принято или выгодно. Это – непременная предпосылка для успешного противодействия любым внешним вызовам и угрозам, всем тем, кто так или иначе покушается на нашу национальную безопасность и государственный суверенитет", - заявил Мельников.
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРоссияГосдума РФИван МельниковБелоруссия
 
 
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