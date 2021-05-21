https://ria.ru/20210521/medvedchuk-1733290084.html

Медведчук заявил, что доказательства в деле против него безосновательны

Медведчук заявил, что доказательства в деле против него безосновательны - РИА Новости, 21.05.2021

Медведчук заявил, что доказательства в деле против него безосновательны

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил в пятницу в Апелляционном суде Киева, что доказательства в... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T13:37

2021-05-21T13:37

2021-05-21T13:37

ирина венедиктова

оппозиционная платформа - за жизнь

тарас козак

виктор медведчук

киев

в мире

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КИЕВ, 21 мая - РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил в пятницу в Апелляционном суде Киева, что доказательства в материалах дела против него безосновательны и незаконны.Киевский апелляционный суд в пятницу начал рассмотрение апелляционных жалоб защиты и обвинения на круглосуточный домашний арест Медведчука. Адвокаты просят отменить эту меру пресечения, прокуроры настаивают на содержании под стражей с альтернативой залога в более 10 миллионов долларов"Я в полной мере понимаю, осознаю и уверен в том, что те доказательства, которые приводились в документах, которые сегодня цитировались, которые есть в материалах подозрения, в материалах представления об избрании мне меры пресечения, а также в решении суда первой инстанции являются безосновательными, необоснованными и, по моему мнению, незаконными", - заявил Медведчук. Трансляция велась на Youtube-канале суда.Он отметил, что ознакомлен с материалами подозрения и считает, что они основаны на предположениях и недопустимы. Медведчук также добавил, что его защитники ходатайствовали перед следователем о допуске к остальным материалам дела, но пока их просьбу не удовлетворили.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.

https://ria.ru/20210514/medvedchuk-1732305462.html

https://ria.ru/20210521/medvedchuk-1733289138.html

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина венедиктова, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, виктор медведчук, киев, в мире