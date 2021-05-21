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Медведчук заявил, что не имел доступа к гостайне
Медведчук заявил, что не имел доступа к гостайне - РИА Новости, 21.05.2021
Медведчук заявил, что не имел доступа к гостайне
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что не обладает доступом к секретным данным или гостайне,... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T12:19
2021-05-21T12:19
2021-05-21T12:19
россия
ирина венедиктова
оппозиционная платформа - за жизнь
тарас козак
виктор медведчук
верховная рада украины
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в мире
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КИЕВ, 21 мая - РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что не обладает доступом к секретным данным или гостайне, поэтому не мог передавать информацию о дислокации секретного подразделения вооруженных сил Украины.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что депутатов Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Медведчука и Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Одним из эпизодов, которые стали основой для вручения подозрения, является информация о том, что Медведчук якобы передал находящемуся в РФ Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины. Суд избрал политику меру пресечения в виде домашнего ареста, это решение оспаривается в апелляции."Я никогда не обладал секретной информацией за все эти годы. Я обладал доступом к секретным материалам всех форм секретности до 2004 года, когда работал главой администрации президента. После этого в течение 15 лет я никогда не был допущен к секретным данным, в том числе и будучи избранным народным депутатом в 2019 году. На сегодня я не обладаю доступом к государственной тайне", - сказал Медведчук журналистам перед заседанием суда в пятницу.
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россия, ирина венедиктова, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, виктор медведчук, верховная рада украины, украина, в мире