https://ria.ru/20210521/medvedchuk-1733272035.html

Медведчук заявил, что не имел доступа к гостайне

Медведчук заявил, что не имел доступа к гостайне - РИА Новости, 21.05.2021

Медведчук заявил, что не имел доступа к гостайне

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что не обладает доступом к секретным данным или гостайне,... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T12:19

2021-05-21T12:19

2021-05-21T12:19

россия

ирина венедиктова

оппозиционная платформа - за жизнь

тарас козак

виктор медведчук

верховная рада украины

украина

в мире

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КИЕВ, 21 мая - РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что не обладает доступом к секретным данным или гостайне, поэтому не мог передавать информацию о дислокации секретного подразделения вооруженных сил Украины.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что депутатов Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Медведчука и Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Одним из эпизодов, которые стали основой для вручения подозрения, является информация о том, что Медведчук якобы передал находящемуся в РФ Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины. Суд избрал политику меру пресечения в виде домашнего ареста, это решение оспаривается в апелляции."Я никогда не обладал секретной информацией за все эти годы. Я обладал доступом к секретным материалам всех форм секретности до 2004 года, когда работал главой администрации президента. После этого в течение 15 лет я никогда не был допущен к секретным данным, в том числе и будучи избранным народным депутатом в 2019 году. На сегодня я не обладаю доступом к государственной тайне", - сказал Медведчук журналистам перед заседанием суда в пятницу.

https://ria.ru/20210519/ukraina-1732970374.html

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россия, ирина венедиктова, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, виктор медведчук, верховная рада украины, украина, в мире