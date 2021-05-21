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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210521/mayskie-1733321359.html
Попова оценила эффект от длинных майских выходных
Попова оценила эффект от длинных майских выходных - РИА Новости, 21.05.2021
Попова оценила эффект от длинных майских выходных
Благодаря длинным майским выходным в России удалось притормозить развитие ситуации с коронавирусной инфекцией, которая была достаточно напряженной перед... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T15:53
2021-05-21T15:53
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
владимир путин
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Благодаря длинным майским выходным в России удалось притормозить развитие ситуации с коронавирусной инфекцией, которая была достаточно напряженной перед праздниками, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 1 по 10 мая. Предложение продлить майские праздники за счет дней между ними президенту озвучила Попова.Она отметила, что решение об увеличении майских праздников было верным, на сегодняшний день видно снижение циркуляции различных респираторных вирусов."В середине апреля мы видели, что из каждых 100 обследованных, здоровых людей, а мы такую работу проводим, у 10-ти мы выявляли различные вирусы: риновирусы, аденовирусы, вирусы парагриппа или вирусы сезонного коронавируса, не того, о котором мы сегодня столько говорим, а именно сезонного коронавируса, то уже через неделю после окончания праздников этот уровень снизился вдвое, и у 5-ти из 100 человек мы находим такие вирусы", - пояснила Попова.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, общество

Попова оценила эффект от длинных майских выходных

15:53 21.05.2021
 
© Радио Sputnik /Сергей ТучинАрбат в Москве 17 апреля 2020 года
Арбат в Москве 17 апреля 2020 года - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© Радио Sputnik /Сергей Тучин
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Благодаря длинным майским выходным в России удалось притормозить развитие ситуации с коронавирусной инфекцией, которая была достаточно напряженной перед праздниками, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 1 по 10 мая. Предложение продлить майские праздники за счет дней между ними президенту озвучила Попова.
"После уже одной прошедшей недели после праздников, то есть мы справились с ситуацией распространения и приостановки распространения всех воздушно-капельных инфекций. И, в том числе, притормозили развитие ковидной ситуации, которая, в общем-то, была достаточно напряженной перед праздниками", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
Она отметила, что решение об увеличении майских праздников было верным, на сегодняшний день видно снижение циркуляции различных респираторных вирусов.
"В середине апреля мы видели, что из каждых 100 обследованных, здоровых людей, а мы такую работу проводим, у 10-ти мы выявляли различные вирусы: риновирусы, аденовирусы, вирусы парагриппа или вирусы сезонного коронавируса, не того, о котором мы сегодня столько говорим, а именно сезонного коронавируса, то уже через неделю после окончания праздников этот уровень снизился вдвое, и у 5-ти из 100 человек мы находим такие вирусы", - пояснила Попова.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Владимир ПутинОбщество
 
 
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