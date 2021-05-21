https://ria.ru/20210521/mayskie-1733321359.html

Попова оценила эффект от длинных майских выходных

Попова оценила эффект от длинных майских выходных - РИА Новости, 21.05.2021

Попова оценила эффект от длинных майских выходных

Благодаря длинным майским выходным в России удалось притормозить развитие ситуации с коронавирусной инфекцией, которая была достаточно напряженной перед... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T15:53

2021-05-21T15:53

2021-05-21T15:53

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

владимир путин

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Благодаря длинным майским выходным в России удалось притормозить развитие ситуации с коронавирусной инфекцией, которая была достаточно напряженной перед праздниками, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 1 по 10 мая. Предложение продлить майские праздники за счет дней между ними президенту озвучила Попова.Она отметила, что решение об увеличении майских праздников было верным, на сегодняшний день видно снижение циркуляции различных респираторных вирусов."В середине апреля мы видели, что из каждых 100 обследованных, здоровых людей, а мы такую работу проводим, у 10-ти мы выявляли различные вирусы: риновирусы, аденовирусы, вирусы парагриппа или вирусы сезонного коронавируса, не того, о котором мы сегодня столько говорим, а именно сезонного коронавируса, то уже через неделю после окончания праздников этот уровень снизился вдвое, и у 5-ти из 100 человек мы находим такие вирусы", - пояснила Попова.

https://ria.ru/20210511/krym-1731753227.html

россия

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2021

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