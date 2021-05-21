https://ria.ru/20210521/maski-1733285152.html
В Венгрии анонсировали отмену масочного режима
В Венгрии анонсировали отмену масочного режима - РИА Новости, 21.05.2021
В Венгрии анонсировали отмену масочного режима
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об отмене в стране сразу ряда ограничений, связанных с коронавирусом, в том числе комендантского часа и... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T13:20
2021-05-21T13:20
2021-05-21T13:20
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
виктор орбан
венгрия
в мире
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об отмене в стране сразу ряда ограничений, связанных с коронавирусом, в том числе комендантского часа и обязательного масочного режима.Согласно сообщению на портале венгерского правительства, Орбан подчеркнул, что в грядущие выходные число вакцинированных от коронавируса в Венгрии превысит 5 миллионов человек. По словам Орбана, это означает, что страна "победила третью волну (коронавируса)".Премьер страны также убежден, что Венгрия защищена от COVID-19 лучше, чем какая-либо другая западная страна. Отмечается, что, по словам Орбана, на этом фоне было принято решение "официально отменить комендантский час, обязательное ношение масок и ограничения на часы работы магазинов и ресторанов".Кроме того, в стране будет разрешено проведение семейных мероприятий, таких как свадьбы, а также других мероприятий на открытом воздухе с участием до 500 человек. Музыкальные мероприятия и фестивали можно будет посещать при наличии сертификатов, подтверждающих иммунитет к коронавирусу. В течение дня будет определена дата вступления указанных мер в силу.В числе вакцин, используемых в Венгрии, - российский "Спутник V".
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, виктор орбан, венгрия, в мире
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
заявил об отмене в стране сразу ряда ограничений, связанных с коронавирусом, в том числе комендантского часа и обязательного масочного режима.
"Премьер-министр Виктор Орбан объявил о ряде мер по ослаблению связанных с COVID-19 ограничений, включая отмену комендантского часа и обязательное ношение масок", - написал в Twitter
официальный представитель венгерского правительства Золтан Ковач
.
Согласно сообщению на портале венгерского правительства, Орбан подчеркнул, что в грядущие выходные число вакцинированных от коронавируса в Венгрии
превысит 5 миллионов человек. По словам Орбана, это означает, что страна "победила третью волну (коронавируса)".
Премьер страны также убежден, что Венгрия защищена от COVID-19 лучше, чем какая-либо другая западная страна. Отмечается, что, по словам Орбана, на этом фоне было принято решение "официально отменить комендантский час, обязательное ношение масок и ограничения на часы работы магазинов и ресторанов".
Кроме того, в стране будет разрешено проведение семейных мероприятий, таких как свадьбы, а также других мероприятий на открытом воздухе с участием до 500 человек. Музыкальные мероприятия и фестивали можно будет посещать при наличии сертификатов, подтверждающих иммунитет к коронавирусу. В течение дня будет определена дата вступления указанных мер в силу.
В числе вакцин, используемых в Венгрии, - российский "Спутник V".