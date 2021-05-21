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Лукашенко заявил о затяжном санкционном прессинге против ЕАЭС
Лукашенко заявил о затяжном санкционном прессинге против ЕАЭС - РИА Новости, 21.05.2021
Лукашенко заявил о затяжном санкционном прессинге против ЕАЭС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что наблюдает затяжной санкционный прессинг против стран Евразийского экономического совета (ЕАЭС), прежде... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T13:25
2021-05-21T13:25
россия
евразийский экономический союз
александр лукашенко
экономика
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МИНСК, 21 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что наблюдает затяжной санкционный прессинг против стран Евразийского экономического совета (ЕАЭС), прежде всего против России."С этой пандемией и обострением социально-экономических вопросов из-за ее последствий столкнулся весь мир. Но мы в придачу к этой напасти оказались вовлечены в процессы политической турбулентности. Вы видите то колоссальное давление, которому подвергается не только Беларусь", - заявил он в ходе заседания Высшего евразийского экономического совета в режиме видеоконференции."Также сейчас мы являемся свидетелями планомерного продуманного затяжного санкционного прессинга на наши государства и прежде всего на главное наше государство - Россию", - подчеркнул Лукашенко.По его словам, под ударом могут оказаться торговые отношения, банковско-финансовая сфера, производственная кооперация и выстроенные логистические цепочки.
https://radiosputnik.ria.ru/20210505/lukashenko-1731237939.html
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россия, евразийский экономический союз, александр лукашенко, экономика

Лукашенко заявил о затяжном санкционном прессинге против ЕАЭС

13:25 21.05.2021
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на VI Всебелорусском народном собрании
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на VI Всебелорусском народном собрании - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 21 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что наблюдает затяжной санкционный прессинг против стран Евразийского экономического совета (ЕАЭС), прежде всего против России.
"С этой пандемией и обострением социально-экономических вопросов из-за ее последствий столкнулся весь мир. Но мы в придачу к этой напасти оказались вовлечены в процессы политической турбулентности. Вы видите то колоссальное давление, которому подвергается не только Беларусь", - заявил он в ходе заседания Высшего евразийского экономического совета в режиме видеоконференции.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным во Дворце Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
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"Также сейчас мы являемся свидетелями планомерного продуманного затяжного санкционного прессинга на наши государства и прежде всего на главное наше государство - Россию", - подчеркнул Лукашенко.
По его словам, под ударом могут оказаться торговые отношения, банковско-финансовая сфера, производственная кооперация и выстроенные логистические цепочки.
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