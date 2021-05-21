https://ria.ru/20210521/lukashenko-1733286466.html

Лукашенко заявил о затяжном санкционном прессинге против ЕАЭС

Лукашенко заявил о затяжном санкционном прессинге против ЕАЭС - РИА Новости, 21.05.2021

Лукашенко заявил о затяжном санкционном прессинге против ЕАЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что наблюдает затяжной санкционный прессинг против стран Евразийского экономического совета (ЕАЭС), прежде... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T13:25

2021-05-21T13:25

2021-05-21T13:25

россия

евразийский экономический союз

александр лукашенко

экономика

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МИНСК, 21 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что наблюдает затяжной санкционный прессинг против стран Евразийского экономического совета (ЕАЭС), прежде всего против России."С этой пандемией и обострением социально-экономических вопросов из-за ее последствий столкнулся весь мир. Но мы в придачу к этой напасти оказались вовлечены в процессы политической турбулентности. Вы видите то колоссальное давление, которому подвергается не только Беларусь", - заявил он в ходе заседания Высшего евразийского экономического совета в режиме видеоконференции."Также сейчас мы являемся свидетелями планомерного продуманного затяжного санкционного прессинга на наши государства и прежде всего на главное наше государство - Россию", - подчеркнул Лукашенко.По его словам, под ударом могут оказаться торговые отношения, банковско-финансовая сфера, производственная кооперация и выстроенные логистические цепочки.

https://radiosputnik.ria.ru/20210505/lukashenko-1731237939.html

https://ria.ru/20210507/belorussiya-1731403416.html

россия

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россия, евразийский экономический союз, александр лукашенко, экономика