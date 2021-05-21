https://ria.ru/20210521/lukashenko-1733286466.html
Лукашенко заявил о затяжном санкционном прессинге против ЕАЭС
Лукашенко заявил о затяжном санкционном прессинге против ЕАЭС - РИА Новости, 21.05.2021
Лукашенко заявил о затяжном санкционном прессинге против ЕАЭС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что наблюдает затяжной санкционный прессинг против стран Евразийского экономического совета (ЕАЭС), прежде... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T13:25
2021-05-21T13:25
2021-05-21T13:25
россия
евразийский экономический союз
александр лукашенко
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597200748_0:42:3075:1772_1920x0_80_0_0_21a5a67f9dfed39cac27fb489deb6d91.jpg
МИНСК, 21 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что наблюдает затяжной санкционный прессинг против стран Евразийского экономического совета (ЕАЭС), прежде всего против России."С этой пандемией и обострением социально-экономических вопросов из-за ее последствий столкнулся весь мир. Но мы в придачу к этой напасти оказались вовлечены в процессы политической турбулентности. Вы видите то колоссальное давление, которому подвергается не только Беларусь", - заявил он в ходе заседания Высшего евразийского экономического совета в режиме видеоконференции."Также сейчас мы являемся свидетелями планомерного продуманного затяжного санкционного прессинга на наши государства и прежде всего на главное наше государство - Россию", - подчеркнул Лукашенко.По его словам, под ударом могут оказаться торговые отношения, банковско-финансовая сфера, производственная кооперация и выстроенные логистические цепочки.
https://radiosputnik.ria.ru/20210505/lukashenko-1731237939.html
https://ria.ru/20210507/belorussiya-1731403416.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597200748_344:0:3075:2048_1920x0_80_0_0_20f6c893f14121541aae98a89439b8a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евразийский экономический союз, александр лукашенко, экономика