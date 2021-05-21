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В результате обстрела украинских силовиков погиб ополченец ЛНР
В результате обстрела украинских силовиков погиб ополченец ЛНР - РИА Новости, 21.05.2021
В результате обстрела украинских силовиков погиб ополченец ЛНР
Сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики погиб в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявили в пятницу РИА... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T08:18
2021-05-21T08:18
2021-05-21T08:18
ситуация в днр и лнр
сцкк
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луганская народная республика
вооруженные силы украины
в мире
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ЛУГАНСК, 21 мая - РИА Новости. Сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики погиб в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявили в пятницу РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики два раза 19 мая открывали огонь по территории ЛНР."В 19.30 20 мая зафиксирован огонь из стрелкового оружия с направления Новотошковское (под контролем ВС Украины - ред.) в направлении Донецкий (под контролем ЛНР - ред.). В результате данного обстрела получил ранения, несовместимые с жизнью, военнослужащий Народной милиции ЛНР", - заявил представитель ЛНР в СЦКК.Офицер СЦКК уточнил, что всего 20 мая со стороны украинских силовиков был зафиксирован один обстрел.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20210520/ukraina-1733120137.html
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ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины, в мире