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Человечество не должно превратиться в одну расу, считает Лавров
Человечество не должно превратиться в одну расу, считает Лавров - РИА Новости, 21.05.2021
Человечество не должно превратиться в одну расу, считает Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что человечеству не стоит "превращаться в одну расу", а для того, чтобы достичь единства между разными... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T13:30
2021-05-21T13:30
2021-05-21T13:30
россия
сергей лавров
общество
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что человечеству не стоит "превращаться в одну расу", а для того, чтобы достичь единства между разными народами на планете, нужно избавиться не от национальных границ, а от высокомерия в мировых делах."Я, может быть, старомоден. Но человечество не должно превратиться в одну расу. В одну расу человечество пытались превратить фашисты, объявляя геноцид и в отношении евреев, и в отношении, в общем-то, всех народов Советского Союза, нам была уготована очень печальная судьба. Поэтому многообразие мира - культурное, цивилизационное, языковое - это наше богатство. И обеднять человечество, наверное, было бы неправильно", - сказал Лавров, выступая на марафоне "Новое знание"."Вы правильно сказали, мы хотим, чтобы человечество было единым. Но для этого необязательно терять свои корни, свою историю, свою культуру, традиции. А вот что нужно убирать - так это не национальные границы, нужно убирать высокомерие в мировых делах", - добавил министр.
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россия, сергей лавров, общество
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
сказал, что человечеству не стоит "превращаться в одну расу", а для того, чтобы достичь единства между разными народами на планете, нужно избавиться не от национальных границ, а от высокомерия в мировых делах.
"Я, может быть, старомоден. Но человечество не должно превратиться в одну расу. В одну расу человечество пытались превратить фашисты, объявляя геноцид и в отношении евреев, и в отношении, в общем-то, всех народов Советского Союза, нам была уготована очень печальная судьба. Поэтому многообразие мира - культурное, цивилизационное, языковое - это наше богатство. И обеднять человечество, наверное, было бы неправильно", - сказал Лавров, выступая на марафоне "Новое знание".
"Вы правильно сказали, мы хотим, чтобы человечество было единым. Но для этого необязательно терять свои корни, свою историю, свою культуру, традиции. А вот что нужно убирать - так это не национальные границы, нужно убирать высокомерие в мировых делах", - добавил министр.