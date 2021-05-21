https://ria.ru/20210521/lavrov-1733287952.html

Человечество не должно превратиться в одну расу, считает Лавров

Человечество не должно превратиться в одну расу, считает Лавров - РИА Новости, 21.05.2021

Человечество не должно превратиться в одну расу, считает Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что человечеству не стоит "превращаться в одну расу", а для того, чтобы достичь единства между разными... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T13:30

2021-05-21T13:30

2021-05-21T13:30

россия

сергей лавров

общество

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что человечеству не стоит "превращаться в одну расу", а для того, чтобы достичь единства между разными народами на планете, нужно избавиться не от национальных границ, а от высокомерия в мировых делах."Я, может быть, старомоден. Но человечество не должно превратиться в одну расу. В одну расу человечество пытались превратить фашисты, объявляя геноцид и в отношении евреев, и в отношении, в общем-то, всех народов Советского Союза, нам была уготована очень печальная судьба. Поэтому многообразие мира - культурное, цивилизационное, языковое - это наше богатство. И обеднять человечество, наверное, было бы неправильно", - сказал Лавров, выступая на марафоне "Новое знание"."Вы правильно сказали, мы хотим, чтобы человечество было единым. Но для этого необязательно терять свои корни, свою историю, свою культуру, традиции. А вот что нужно убирать - так это не национальные границы, нужно убирать высокомерие в мировых делах", - добавил министр.

https://ria.ru/20210521/lavrov-1733269214.html

россия

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россия, сергей лавров, общество