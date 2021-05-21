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Губернатор поздравил Красноярск, ставший Городом трудовой доблести
Губернатор поздравил Красноярск, ставший Городом трудовой доблести - РИА Новости, 21.05.2021
Губернатор поздравил Красноярск, ставший Городом трудовой доблести
Губернатор Красноярского края Александр Усс поздравил жителей региона с присвоением Красноярску звания "Город трудовой доблести". РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T07:30
2021-05-21T07:30
александр усс
красноярск
общество
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КРАСНОЯРСК, 21 мая – РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс поздравил жителей региона с присвоением Красноярску звания "Город трудовой доблести".В четверг президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания "Город трудовой доблести" 12 российским городам – Барнаулу, Каменск-Уральскому, Кирову, Коломне, Комсомольску-на-Амуре, Красноярску, Магадану, Пензе, Рыбинску, Северодвинску, Тюмени и Чебоксарам."Это долгожданное решение. Я убежден, что принятое решение с радостью и гордостью воспримут все жители края!" - написал Усс в Instagram.Он подчеркнул, что в годы войны в Красноярске были развернуты основные индустриальные производства, заложившие фундамент современному городу.Почетное звание присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.
https://ria.ru/20210521/komsomolsk-na-amure-1733223822.html
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александр усс, красноярск, общество

Губернатор поздравил Красноярск, ставший Городом трудовой доблести

07:30 21.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкКрасноярск
Красноярск - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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КРАСНОЯРСК, 21 мая – РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс поздравил жителей региона с присвоением Красноярску звания "Город трудовой доблести".
В четверг президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания "Город трудовой доблести" 12 российским городам – Барнаулу, Каменск-Уральскому, Кирову, Коломне, Комсомольску-на-Амуре, Красноярску, Магадану, Пензе, Рыбинску, Северодвинску, Тюмени и Чебоксарам.
"Это долгожданное решение. Я убежден, что принятое решение с радостью и гордостью воспримут все жители края!" - написал Усс в Instagram.
Он подчеркнул, что в годы войны в Красноярске были развернуты основные индустриальные производства, заложившие фундамент современному городу.
Почетное звание присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.
Комсомольск-на-Амуре - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
03:00
Дегтярев поздравил ставший Городом трудовой доблести Комсомольск-на-Амуре
 
Александр УссКрасноярскОбщество
 
 
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