https://ria.ru/20210521/krasnoyarsk-1733228934.html

Губернатор поздравил Красноярск, ставший Городом трудовой доблести

Губернатор поздравил Красноярск, ставший Городом трудовой доблести - РИА Новости, 21.05.2021

Губернатор поздравил Красноярск, ставший Городом трудовой доблести

Губернатор Красноярского края Александр Усс поздравил жителей региона с присвоением Красноярску звания "Город трудовой доблести". РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T07:30

2021-05-21T07:30

2021-05-21T07:30

александр усс

красноярск

общество

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КРАСНОЯРСК, 21 мая – РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс поздравил жителей региона с присвоением Красноярску звания "Город трудовой доблести".В четверг президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания "Город трудовой доблести" 12 российским городам – Барнаулу, Каменск-Уральскому, Кирову, Коломне, Комсомольску-на-Амуре, Красноярску, Магадану, Пензе, Рыбинску, Северодвинску, Тюмени и Чебоксарам."Это долгожданное решение. Я убежден, что принятое решение с радостью и гордостью воспримут все жители края!" - написал Усс в Instagram.Он подчеркнул, что в годы войны в Красноярске были развернуты основные индустриальные производства, заложившие фундамент современному городу.Почетное звание присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

https://ria.ru/20210521/komsomolsk-na-amure-1733223822.html

красноярск

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александр усс, красноярск, общество