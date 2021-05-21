https://ria.ru/20210521/koronavirus-1733329694.html

Число случаев COVID-19 в США выросло за сутки на 30 тысяч

Число случаев COVID-19 в США выросло за сутки на 30 тысяч - РИА Новости, 21.05.2021

Число случаев COVID-19 в США выросло за сутки на 30 тысяч

Число подтвержденных случаев коронавируса в США за минувшие сутки увеличилось на 30 141, скончались 665 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T16:28

2021-05-21T16:28

2021-05-21T16:28

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592969627_0:299:3109:2048_1920x0_80_0_0_c6ff972adb302ee421f31d2ceda02800.jpg

ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавируса в США за минувшие сутки увеличилось на 30 141, скончались 665 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.Днем ранее медики США зафиксировали 29 293 случая COVID-19 и 655 смертей.Наибольший суточный прирост заражений коронавирусом в США - порядка 300 тысяч - был зарегистрирован в начале года. В январе в стране был также отмечен максимальный суточный прирост летальных случаев COVID - более 4,3 тысячи смертей. О таких показателях сообщал университет Хопкинса.В общей сложности с начала пандемии в США выявили более 33 миллионов зараженных, скончались более 588,5 тысячи пациентов с COVID-19.

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире