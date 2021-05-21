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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210521/koronavirus-1733329694.html
Число случаев COVID-19 в США выросло за сутки на 30 тысяч
Число случаев COVID-19 в США выросло за сутки на 30 тысяч - РИА Новости, 21.05.2021
Число случаев COVID-19 в США выросло за сутки на 30 тысяч
Число подтвержденных случаев коронавируса в США за минувшие сутки увеличилось на 30 141, скончались 665 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T16:28
2021-05-21T16:28
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавируса в США за минувшие сутки увеличилось на 30 141, скончались 665 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.Днем ранее медики США зафиксировали 29 293 случая COVID-19 и 655 смертей.Наибольший суточный прирост заражений коронавирусом в США - порядка 300 тысяч - был зарегистрирован в начале года. В январе в стране был также отмечен максимальный суточный прирост летальных случаев COVID - более 4,3 тысячи смертей. О таких показателях сообщал университет Хопкинса.В общей сложности с начала пандемии в США выявили более 33 миллионов зараженных, скончались более 588,5 тысячи пациентов с COVID-19.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире

Число случаев COVID-19 в США выросло за сутки на 30 тысяч

16:28 21.05.2021
 
© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкЭкран в центре вакцинации от коронавируса на территории конференц-центра Якоба Явица в Нью-Йорке
Экран в центре вакцинации от коронавируса на территории конференц-центра Якоба Явица в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Юки Ивамура
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ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавируса в США за минувшие сутки увеличилось на 30 141, скончались 665 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
Днем ранее медики США зафиксировали 29 293 случая COVID-19 и 655 смертей.
Наибольший суточный прирост заражений коронавирусом в США - порядка 300 тысяч - был зарегистрирован в начале года. В январе в стране был также отмечен максимальный суточный прирост летальных случаев COVID - более 4,3 тысячи смертей. О таких показателях сообщал университет Хопкинса.
В общей сложности с начала пандемии в США выявили более 33 миллионов зараженных, скончались более 588,5 тысячи пациентов с COVID-19.
 
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