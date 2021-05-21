https://ria.ru/20210521/koronavirus-1733322529.html

Попова напомнила, как передается коронавирус

Попова напомнила, как передается коронавирус - РИА Новости, 21.05.2021

Попова напомнила, как передается коронавирус

В части того, как человек заражается коронавирусом, ничего не изменилось, основной путь передачи - воздушно-капельный, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T15:57

2021-05-21T15:57

2021-05-21T16:18

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597689324_0:297:3072:2025_1920x0_80_0_0_7c2b31babae25f7d5fe6452fdd995774.jpg

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. В части того, как человек заражается коронавирусом, ничего не изменилось, основной путь передачи - воздушно-капельный, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Ничто не изменилось в части того, как вирус заражает человека. Он заражает его при попадании мелкой капли из воздуха, воздушно-капельный путь", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".Она пояснила, что при тесном общении с человеком, на расстоянии меньше метра, при разговоре, при общем пении, при эмоциональном выдохе или просто при близком нахождении и спокойном дыхании образуется капля с вирусом, через которую и происходит заражение.

https://ria.ru/20210521/koronavirus-1733320275.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество