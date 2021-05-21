https://ria.ru/20210521/koronavirus-1733322529.html
Попова напомнила, как передается коронавирус
Попова напомнила, как передается коронавирус - РИА Новости, 21.05.2021
Попова напомнила, как передается коронавирус
В части того, как человек заражается коронавирусом, ничего не изменилось, основной путь передачи - воздушно-капельный, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T15:57
2021-05-21T15:57
2021-05-21T16:18
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
здоровье - общество
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общество
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. В части того, как человек заражается коронавирусом, ничего не изменилось, основной путь передачи - воздушно-капельный, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Ничто не изменилось в части того, как вирус заражает человека. Он заражает его при попадании мелкой капли из воздуха, воздушно-капельный путь", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".Она пояснила, что при тесном общении с человеком, на расстоянии меньше метра, при разговоре, при общем пении, при эмоциональном выдохе или просто при близком нахождении и спокойном дыхании образуется капля с вирусом, через которую и происходит заражение.
https://ria.ru/20210521/koronavirus-1733320275.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество