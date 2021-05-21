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В Москве за сутки госпитализировали 1125 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1125 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 21.05.2021
В Москве за сутки госпитализировали 1125 пациентов с COVID-19
За последние сутки в Москве госпитализированы 1 125 человек с коронавирусом, сообщает в пятницу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T12:07
2021-05-21T12:07
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализированы 1 125 человек с коронавирусом, сообщает в пятницу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В столице выздоровели ещё 2 593 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 038 332. В Москве выявлено 2 954 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1 125 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 58 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва

В Москве за сутки госпитализировали 1125 пациентов с COVID-19

12:07 21.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское"
Медицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализированы 1 125 человек с коронавирусом, сообщает в пятницу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В столице выздоровели ещё 2 593 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 038 332. В Москве выявлено 2 954 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1 125 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в столице скончались 58 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
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