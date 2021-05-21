https://ria.ru/20210521/koronavirus-1733267991.html

Названы регионы с наименьшим уровнем распространения COVID-19

Названы регионы с наименьшим уровнем распространения COVID-19 - РИА Новости, 21.05.2021

Названы регионы с наименьшим уровнем распространения COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 в за сутки зафиксирован в Еврейской АО - 0,02%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T11:56

2021-05-21T11:56

2021-05-21T21:19

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

камчатский край

республика адыгея

республика тыва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126678_0:149:3076:1879_1920x0_80_0_0_bfa364138202b1404f95e9b30b1431e5.jpg

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 в за сутки зафиксирован в Еврейской АО - 0,02%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Еврейская автономная область - 0,02%, 2. Республика Тыва - 0,03%, 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатский край, Республика Адыгея, Республика Северная Осетия-Алания - 0,05%", - говорится в сообщении.

россия

камчатский край

республика адыгея

республика тыва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, камчатский край, республика адыгея, республика тыва