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Названы регионы с наименьшим уровнем распространения COVID-19
Названы регионы с наименьшим уровнем распространения COVID-19 - РИА Новости, 21.05.2021
Названы регионы с наименьшим уровнем распространения COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 в за сутки зафиксирован в Еврейской АО - 0,02%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T11:56
2021-05-21T11:56
2021-05-21T21:19
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
камчатский край
республика адыгея
республика тыва
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 в за сутки зафиксирован в Еврейской АО - 0,02%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Еврейская автономная область - 0,02%, 2. Республика Тыва - 0,03%, 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатский край, Республика Адыгея, Республика Северная Осетия-Алания - 0,05%", - говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, камчатский край, республика адыгея, республика тыва