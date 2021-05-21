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Собянин назвал число тяжелых больных с COVID-19 в московских стационарах

Собянин назвал число тяжелых больных с COVID-19 в московских стационарах - РИА Новости, 21.05.2021

Собянин назвал число тяжелых больных с COVID-19 в московских стационарах

Около 9 тысяч тяжёлых больных с COVID находятся в стационарах Москвы на лечении, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на видео-встрече с активистами севера-востока... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T09:35

2021-05-21T09:35

2021-05-21T09:35

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коронавирус covid-19

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москва

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Около 9 тысяч тяжёлых больных с COVID находятся в стационарах Москвы на лечении, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на видео-встрече с активистами севера-востока Москвы, размещённой в блоге градоначальника в пятницу."Мы продолжаем болеть ковидом, у нас около 9 тысяч людей находится в стационарах на лечении, это значит, это тяжёлые больные", - рассказал Собянин на встрече, которая прошла на прошлой неделе.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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