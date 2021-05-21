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Собянин назвал число тяжелых больных с COVID-19 в московских стационарах
Собянин назвал число тяжелых больных с COVID-19 в московских стационарах - РИА Новости, 21.05.2021
Собянин назвал число тяжелых больных с COVID-19 в московских стационарах
Около 9 тысяч тяжёлых больных с COVID находятся в стационарах Москвы на лечении, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на видео-встрече с активистами севера-востока... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T09:35
2021-05-21T09:35
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Около 9 тысяч тяжёлых больных с COVID находятся в стационарах Москвы на лечении, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на видео-встрече с активистами севера-востока Москвы, размещённой в блоге градоначальника в пятницу."Мы продолжаем болеть ковидом, у нас около 9 тысяч людей находится в стационарах на лечении, это значит, это тяжёлые больные", - рассказал Собянин на встрече, которая прошла на прошлой неделе.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество

Собянин назвал число тяжелых больных с COVID-19 в московских стационарах

09:35 21.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское"
Медицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Около 9 тысяч тяжёлых больных с COVID находятся в стационарах Москвы на лечении, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на видео-встрече с активистами севера-востока Москвы, размещённой в блоге градоначальника в пятницу.
"Мы продолжаем болеть ковидом, у нас около 9 тысяч людей находится в стационарах на лечении, это значит, это тяжёлые больные", - рассказал Собянин на встрече, которая прошла на прошлой неделе.
 
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