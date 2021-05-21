https://ria.ru/20210521/koronavirus-1733238446.html
Собянин назвал число тяжелых больных с COVID-19 в московских стационарах
Собянин назвал число тяжелых больных с COVID-19 в московских стационарах - РИА Новости, 21.05.2021
Собянин назвал число тяжелых больных с COVID-19 в московских стационарах
Около 9 тысяч тяжёлых больных с COVID находятся в стационарах Москвы на лечении, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на видео-встрече с активистами севера-востока... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T09:35
2021-05-21T09:35
2021-05-21T09:35
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729073089_0:20:2872:1636_1920x0_80_0_0_4ca6f5dfff197e4bde98de86f4730aa4.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Около 9 тысяч тяжёлых больных с COVID находятся в стационарах Москвы на лечении, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на видео-встрече с активистами севера-востока Москвы, размещённой в блоге градоначальника в пятницу."Мы продолжаем болеть ковидом, у нас около 9 тысяч людей находится в стационарах на лечении, это значит, это тяжёлые больные", - рассказал Собянин на встрече, которая прошла на прошлой неделе.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729073089_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_17e970f31b6d366094b42549ae252ed4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество