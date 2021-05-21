Дегтярев поздравил ставший Городом трудовой доблести Комсомольск-на-Амуре
ХАБАРОВСК, 21 мая — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поздравил жителей Комсомольска-на-Амуре, получившего звание "Город трудовой доблести".
Президент России Владимир Путин в четверг подписал указ о присвоении звания "Город трудовой доблести" 12 городам, в том числе Комсомольску-на-Амуре. Ранее с инициативой о присвоении Комсомольску-на-Амуре такого звания выступила городская общественность. Дегтярев поддержал их и после сбора документов в октябре 2020 года передал соответствующее ходатайство Путину.
"Дорогие комсомольчане! Поздравляю вас с присвоением Городу юности, городу президентского внимания почетного звания "Город трудовой доблести"! Благодаря вашим усилиям, вашей любви к Комсомольску-на-Амуре, это получилось. Теперь нам вместе предстоит определить, где будет памятный сквер, где будет знак с текстом указа и символами города. Сделаем это вместе", - написал Дегтярев в Telegram.
Почетное звание присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.
Авиационный завод №126 (ныне Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина) выпустил около 2,7 тысячи самолетов Ил-4, ставших за годы войны основой дальней бомбардировочной авиации. В июле 1942 года это предприятие первым в Хабаровском крае было награждено орденом Ленина.
Судостроительный завод № 199 (ныне Амурский судостроительный завод) строил корабли и подводные лодки, производил корпуса авиационных бомб, артиллерийских снарядов. За годы войны заводчане построили девять военных кораблей, отремонтировали 17 подводных лодок. В 1945 году завод был награжден орденом Трудового Красного Знамени.
В феврале 1942 года состоялась первая плавка на заводе "Амурсталь", обеспечивавшем металлом многие оборонные предприятия страны.