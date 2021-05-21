https://ria.ru/20210521/komsomolsk-na-amure-1733223822.html

Дегтярев поздравил ставший Городом трудовой доблести Комсомольск-на-Амуре

Дегтярев поздравил ставший Городом трудовой доблести Комсомольск-на-Амуре - РИА Новости, 21.05.2021

Дегтярев поздравил ставший Городом трудовой доблести Комсомольск-на-Амуре

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поздравил жителей Комсомольска-на-Амуре, получившего звание "Город трудовой доблести". РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T03:00

2021-05-21T03:00

2021-05-21T03:00

михаил дегтярев

комсомольск-на-амуре

хабаровский край

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/150875/83/1508758309_0:314:3083:2048_1920x0_80_0_0_6e8ea93e55287b3946665b1bf34c684a.jpg

ХАБАРОВСК, 21 мая — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поздравил жителей Комсомольска-на-Амуре, получившего звание "Город трудовой доблести".Президент России Владимир Путин в четверг подписал указ о присвоении звания "Город трудовой доблести" 12 городам, в том числе Комсомольску-на-Амуре. Ранее с инициативой о присвоении Комсомольску-на-Амуре такого звания выступила городская общественность. Дегтярев поддержал их и после сбора документов в октябре 2020 года передал соответствующее ходатайство Путину."Дорогие комсомольчане! Поздравляю вас с присвоением Городу юности, городу президентского внимания почетного звания "Город трудовой доблести"! Благодаря вашим усилиям, вашей любви к Комсомольску-на-Амуре, это получилось. Теперь нам вместе предстоит определить, где будет памятный сквер, где будет знак с текстом указа и символами города. Сделаем это вместе", - написал Дегтярев в Telegram.Почетное звание присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.Авиационный завод №126 (ныне Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина) выпустил около 2,7 тысячи самолетов Ил-4, ставших за годы войны основой дальней бомбардировочной авиации. В июле 1942 года это предприятие первым в Хабаровском крае было награждено орденом Ленина.Судостроительный завод № 199 (ныне Амурский судостроительный завод) строил корабли и подводные лодки, производил корпуса авиационных бомб, артиллерийских снарядов. За годы войны заводчане построили девять военных кораблей, отремонтировали 17 подводных лодок. В 1945 году завод был награжден орденом Трудового Красного Знамени.В феврале 1942 года состоялась первая плавка на заводе "Амурсталь", обеспечивавшем металлом многие оборонные предприятия страны.

https://ria.ru/20210514/rynok-1732256365.html

комсомольск-на-амуре

хабаровский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил дегтярев, комсомольск-на-амуре, хабаровский край, общество