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Дегтярев поздравил ставший Городом трудовой доблести Комсомольск-на-Амуре
Дегтярев поздравил ставший Городом трудовой доблести Комсомольск-на-Амуре - РИА Новости, 21.05.2021
Дегтярев поздравил ставший Городом трудовой доблести Комсомольск-на-Амуре
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поздравил жителей Комсомольска-на-Амуре, получившего звание "Город трудовой доблести". РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T03:00
2021-05-21T03:00
михаил дегтярев
комсомольск-на-амуре
хабаровский край
общество
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ХАБАРОВСК, 21 мая — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поздравил жителей Комсомольска-на-Амуре, получившего звание "Город трудовой доблести".Президент России Владимир Путин в четверг подписал указ о присвоении звания "Город трудовой доблести" 12 городам, в том числе Комсомольску-на-Амуре. Ранее с инициативой о присвоении Комсомольску-на-Амуре такого звания выступила городская общественность. Дегтярев поддержал их и после сбора документов в октябре 2020 года передал соответствующее ходатайство Путину."Дорогие комсомольчане! Поздравляю вас с присвоением Городу юности, городу президентского внимания почетного звания "Город трудовой доблести"! Благодаря вашим усилиям, вашей любви к Комсомольску-на-Амуре, это получилось. Теперь нам вместе предстоит определить, где будет памятный сквер, где будет знак с текстом указа и символами города. Сделаем это вместе", - написал Дегтярев в Telegram.Почетное звание присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.Авиационный завод №126 (ныне Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина) выпустил около 2,7 тысячи самолетов Ил-4, ставших за годы войны основой дальней бомбардировочной авиации. В июле 1942 года это предприятие первым в Хабаровском крае было награждено орденом Ленина.Судостроительный завод № 199 (ныне Амурский судостроительный завод) строил корабли и подводные лодки, производил корпуса авиационных бомб, артиллерийских снарядов. За годы войны заводчане построили девять военных кораблей, отремонтировали 17 подводных лодок. В 1945 году завод был награжден орденом Трудового Красного Знамени.В феврале 1942 года состоялась первая плавка на заводе "Амурсталь", обеспечивавшем металлом многие оборонные предприятия страны.
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михаил дегтярев, комсомольск-на-амуре, хабаровский край, общество

Дегтярев поздравил ставший Городом трудовой доблести Комсомольск-на-Амуре

03:00 21.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкКомсомольск-на-Амуре
Комсомольск-на-Амуре - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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ХАБАРОВСК, 21 мая — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поздравил жителей Комсомольска-на-Амуре, получившего звание "Город трудовой доблести".
Президент России Владимир Путин в четверг подписал указ о присвоении звания "Город трудовой доблести" 12 городам, в том числе Комсомольску-на-Амуре. Ранее с инициативой о присвоении Комсомольску-на-Амуре такого звания выступила городская общественность. Дегтярев поддержал их и после сбора документов в октябре 2020 года передал соответствующее ходатайство Путину.
"Дорогие комсомольчане! Поздравляю вас с присвоением Городу юности, городу президентского внимания почетного звания "Город трудовой доблести"! Благодаря вашим усилиям, вашей любви к Комсомольску-на-Амуре, это получилось. Теперь нам вместе предстоит определить, где будет памятный сквер, где будет знак с текстом указа и символами города. Сделаем это вместе", - написал Дегтярев в Telegram.
Почетное звание присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.
Авиационный завод №126 (ныне Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина) выпустил около 2,7 тысячи самолетов Ил-4, ставших за годы войны основой дальней бомбардировочной авиации. В июле 1942 года это предприятие первым в Хабаровском крае было награждено орденом Ленина.
Судостроительный завод № 199 (ныне Амурский судостроительный завод) строил корабли и подводные лодки, производил корпуса авиационных бомб, артиллерийских снарядов. За годы войны заводчане построили девять военных кораблей, отремонтировали 17 подводных лодок. В 1945 году завод был награжден орденом Трудового Красного Знамени.
В феврале 1942 года состоялась первая плавка на заводе "Амурсталь", обеспечивавшем металлом многие оборонные предприятия страны.
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
14 мая, 10:23Хабаровский край
Дегтярев рассказал, как оживить строительный рынок в Хабаровском крае
 
Михаил ДегтяревКомсомольск-на-АмуреХабаровский крайОбщество
 
 
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