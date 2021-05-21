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В Китае опубликована Белая книга о Тибете

В Китае опубликована Белая книга о Тибете - РИА Новости, 21.05.2021

В Китае опубликована Белая книга о Тибете

Пресс-канцелярия Госсовета КНР в пятницу опубликовала Белую книгу под названием "Тибет с 1951 года: освобождение, развитие и процветание". РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T11:44

2021-05-21T11:44

2021-05-21T11:45

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МОСКВА, 21 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Пресс-канцелярия Госсовета КНР в пятницу опубликовала Белую книгу под названием "Тибет с 1951 года: освобождение, развитие и процветание".В Белой книге отмечается, что подписание 23 мая 1951 года "Соглашения между центральным правительством Китая и местным правительством Тибета о мерах по мирному освобождению Тибета", также известного как "Соглашение из 17 статей", ознаменовало собой мирное освобождение региона. С того момента тибетский народ навсегда освободился от пут и угроз империалистической агрессии, вернулся в большую семью народов Родины, как и все другие братские народы страны вступил на лучезарный путь единства, прогресса и развития.В Белой книге говорится, что после мирного освобождения под руководством Коммунистической партии Китая население Тибета, твёрдо претворяя в жизнь положения "Соглашения из 17 статей", защищает национальный суверенитет, единство и территориальную целостность. Проведение в Тибете демократических реформ позволило ликвидировать феодально-крепостнический режим и правление политико-религиозной верхушки. Миллионы угнетённых крестьян были освобождены от крепостного рабства. Благодаря проведению в регионе политики реформ и открытости производственные силы в регионе высвобождены и постоянно развиваются, значительно вырос уровень жизни и доходы населения.Вступая в новую эпоху, под твёрдым руководством Центрального комитета Коммунистической партии Китая во главе с товарищем Си Цзиньпином и при всесторонней поддержке народа всей страны, Тибетский автономный район одержал мощную победу в борьбе с бедностью, став более стабильным, культурно передовым и процветающим. Миру представлен совершенно новый современный социалистический Тибет, - говорится в документе.

https://ria.ru/20210520/pekin-1733137492.html

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китай

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тибет, китай