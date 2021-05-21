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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210521/kino-1733312193.html
Пересильд и Шипенко начнут подготовку к полету на МКС на неделю раньше
Пересильд и Шипенко начнут подготовку к полету на МКС на неделю раньше - РИА Новости, 21.05.2021
Пересильд и Шипенко начнут подготовку к полету на МКС на неделю раньше
Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которым в октябре предстоит участвовать в съемке фильма на борту Международной космической станции (МКС), начнут РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T17:33
2021-05-21T17:33
культура
новости культуры
клим шипенко
юлия пересильд
международная космическая станция (мкс)
первый канал (телеканал)
роскосмос
антон шкаплеров
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которым в октябре предстоит участвовать в съемке фильма на борту Международной космической станции (МКС), начнут подготовку к полету 24 мая, сообщил "Роскосмос".Ранее генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что Пересильд и Шипенко приступят к интенсивным тренировкам с 1 июня."Двадцать четвертого мая в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина съемочная группа художественного фильма с рабочим названием "Вызов" начнет подготовку к полету на МКС. К тренировкам приступят режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, а также их дублеры Алексей Дудин и Алена Мордовина", - говорится в сообщении на сайте "Роскосмоса".Отмечается, что их программа подготовки к полету будет отличаться от таковой для профессиональных космонавтов. Им предстоит ознакомиться с конструкцией, бортовыми системами, оборудованием пилотируемого корабля "Союз МС" и российского сегмента МКС, изучить алгоритм действий при авариях и нештатных ситуациях, пройти тренировки на невесомость на самолете-лаборатории Ил-76МДК, медико-биологическую и физическую подготовку.Ранее стало известно, что 5 октября на МКС на корабле "Союз МС-19" отправятся участник 66-й экспедиции - космонавт Антон Шкаплеров, а также актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко для съемки анонсированного "Роскосмосом" и Первым каналом первого художественного фильма в космосе под рабочим названием "Вызов". Ожидается, что 17 октября Пересильд и Шипенко вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким."Вызов" – совместный проект Госкорпорации "Роскосмос", Первого канала и студии Yellow, Black and White. Художественный фильм – часть большого научно-просветительского проекта, в рамках которого планируется также снять цикл документальных фильмов о предприятиях ракетно-космической отрасли и специалистах, которые участвуют в производстве ракет-носителей, космических кораблей, наземной космической инфраструктуры.
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новости культуры, клим шипенко, юлия пересильд, международная космическая станция (мкс), первый канал (телеканал), роскосмос, антон шкаплеров

Пересильд и Шипенко начнут подготовку к полету на МКС на неделю раньше

17:33 21.05.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкАктриса Юлия Пересильд на пресс-конференции по итогам отбора кандидатов для съемок фильма "Вызов"
Актриса Юлия Пересильд на пресс-конференции по итогам отбора кандидатов для съемок фильма Вызов - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которым в октябре предстоит участвовать в съемке фильма на борту Международной космической станции (МКС), начнут подготовку к полету 24 мая, сообщил "Роскосмос".
Ранее генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что Пересильд и Шипенко приступят к интенсивным тренировкам с 1 июня.
"Двадцать четвертого мая в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина съемочная группа художественного фильма с рабочим названием "Вызов" начнет подготовку к полету на МКС. К тренировкам приступят режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, а также их дублеры Алексей Дудин и Алена Мордовина", - говорится в сообщении на сайте "Роскосмоса".
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанк

Актриса Алена Мордовина на пресс-конференции по итогам отбора кандидатов для съемок фильма "Вызов" в Москве.

Актриса Алена Мордовина на пресс-конференции по итогам отбора кандидатов для съемок фильма Вызов
1 из 2

Актриса Алена Мордовина на пресс-конференции по итогам отбора кандидатов для съемок фильма "Вызов" в Москве.

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанк

Режиссер Клим Шипенко на пресс-конференции по итогам отбора кандидатов для съемок фильма "Вызов" в Москве.

Режиссер Клим Шипенко на пресс-конференции по итогам отбора кандидатов для съемок фильма Вызов
2 из 2

Режиссер Клим Шипенко на пресс-конференции по итогам отбора кандидатов для съемок фильма "Вызов" в Москве.

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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1 из 2

Актриса Алена Мордовина на пресс-конференции по итогам отбора кандидатов для съемок фильма "Вызов" в Москве.

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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2 из 2

Режиссер Клим Шипенко на пресс-конференции по итогам отбора кандидатов для съемок фильма "Вызов" в Москве.

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
Отмечается, что их программа подготовки к полету будет отличаться от таковой для профессиональных космонавтов. Им предстоит ознакомиться с конструкцией, бортовыми системами, оборудованием пилотируемого корабля "Союз МС" и российского сегмента МКС, изучить алгоритм действий при авариях и нештатных ситуациях, пройти тренировки на невесомость на самолете-лаборатории Ил-76МДК, медико-биологическую и физическую подготовку.
Ранее стало известно, что 5 октября на МКС на корабле "Союз МС-19" отправятся участник 66-й экспедиции - космонавт Антон Шкаплеров, а также актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко для съемки анонсированного "Роскосмосом" и Первым каналом первого художественного фильма в космосе под рабочим названием "Вызов". Ожидается, что 17 октября Пересильд и Шипенко вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.
"Вызов" – совместный проект Госкорпорации "Роскосмос", Первого канала и студии Yellow, Black and White. Художественный фильм – часть большого научно-просветительского проекта, в рамках которого планируется также снять цикл документальных фильмов о предприятиях ракетно-космической отрасли и специалистах, которые участвуют в производстве ракет-носителей, космических кораблей, наземной космической инфраструктуры.
Телеведущая Лера Кудрявцева - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
18 мая, 01:57Шоубиз
Кудрявцева объяснила, почему завидует Юлии Пересильд
 
КультураНовости культурыКлим ШипенкоЮлия ПересильдМеждународная космическая станция (МКС)Первый канал (телеканал)РоскосмосАнтон Шкаплеров
 
 
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