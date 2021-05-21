https://ria.ru/20210521/kino-1733312193.html

Пересильд и Шипенко начнут подготовку к полету на МКС на неделю раньше

Пересильд и Шипенко начнут подготовку к полету на МКС на неделю раньше - РИА Новости, 21.05.2021

Пересильд и Шипенко начнут подготовку к полету на МКС на неделю раньше

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которым в октябре предстоит участвовать в съемке фильма на борту Международной космической станции (МКС), начнут РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T17:33

2021-05-21T17:33

2021-05-21T17:33

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клим шипенко

юлия пересильд

международная космическая станция (мкс)

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роскосмос

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которым в октябре предстоит участвовать в съемке фильма на борту Международной космической станции (МКС), начнут подготовку к полету 24 мая, сообщил "Роскосмос".Ранее генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что Пересильд и Шипенко приступят к интенсивным тренировкам с 1 июня."Двадцать четвертого мая в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина съемочная группа художественного фильма с рабочим названием "Вызов" начнет подготовку к полету на МКС. К тренировкам приступят режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, а также их дублеры Алексей Дудин и Алена Мордовина", - говорится в сообщении на сайте "Роскосмоса".Отмечается, что их программа подготовки к полету будет отличаться от таковой для профессиональных космонавтов. Им предстоит ознакомиться с конструкцией, бортовыми системами, оборудованием пилотируемого корабля "Союз МС" и российского сегмента МКС, изучить алгоритм действий при авариях и нештатных ситуациях, пройти тренировки на невесомость на самолете-лаборатории Ил-76МДК, медико-биологическую и физическую подготовку.Ранее стало известно, что 5 октября на МКС на корабле "Союз МС-19" отправятся участник 66-й экспедиции - космонавт Антон Шкаплеров, а также актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко для съемки анонсированного "Роскосмосом" и Первым каналом первого художественного фильма в космосе под рабочим названием "Вызов". Ожидается, что 17 октября Пересильд и Шипенко вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким."Вызов" – совместный проект Госкорпорации "Роскосмос", Первого канала и студии Yellow, Black and White. Художественный фильм – часть большого научно-просветительского проекта, в рамках которого планируется также снять цикл документальных фильмов о предприятиях ракетно-космической отрасли и специалистах, которые участвуют в производстве ракет-носителей, космических кораблей, наземной космической инфраструктуры.

https://ria.ru/20210518/kudryavtseva-1732701304.html

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новости культуры, клим шипенко, юлия пересильд, международная космическая станция (мкс), первый канал (телеканал), роскосмос, антон шкаплеров