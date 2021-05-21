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На Тамбовщине в 2020 году в ЖКХ направили более 2 млрд рублей инвестиций
На Тамбовщине в 2020 году в ЖКХ направили более 2 млрд рублей инвестиций - РИА Новости, 21.05.2021
На Тамбовщине в 2020 году в ЖКХ направили более 2 млрд рублей инвестиций
В Тамбовской области в 2020 году в сферу ЖКХ было направлено более 2 миллиардов рублей инвестиций, сообщил в пятницу в ежегодном отчете перед депутатами... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T20:40
2021-05-21T20:40
2021-05-21T20:40
тамбовская область
жкх
александр никитин
тамбовская область
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ТАМБОВ, 21 мая – РИА Новости. В Тамбовской области в 2020 году в сферу ЖКХ было направлено более 2 миллиардов рублей инвестиций, сообщил в пятницу в ежегодном отчете перед депутатами Тамбовской облдумы глава администрации области Александр Никитин.По его словам, привлечение средств Фонда содействия реформированию ЖКХ обеспечивает реализацию мероприятий по созданию, реконструкции или модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также реализацию социально значимых инфраструктурных проектов в территориях области. Губернатор отметил, что региональная программа капремонта общего имущества многоквартирных домов реализована в полном объеме в установленные сроки. Он добавил, что в рамках формирования современной городской среды в Тамбовской области в прошлом году было благоустроено 185 дворовых и 116 общественных пространств на территории 92 муниципальных образований области.
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жкх, александр никитин, тамбовская область
ТАМБОВ, 21 мая – РИА Новости.
В Тамбовской области
в 2020 году в сферу ЖКХ было направлено более 2 миллиардов рублей инвестиций, сообщил в пятницу в ежегодном отчете перед депутатами Тамбовской облдумы глава администрации области Александр Никитин
.
По его словам, привлечение средств Фонда содействия реформированию ЖКХ обеспечивает реализацию мероприятий по созданию, реконструкции или модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также реализацию социально значимых инфраструктурных проектов в территориях области.
"Мы научились начинать отопительный период без серьезных аварийных ситуаций и в соответствии с графиком: количество обращений граждан по вопросам качества теплоснабжения сократилось на 30% по отношению к предыдущему периоду. Тем не менее, осознаем, радоваться рано с учетом общего износа и состояния сетей", - сказал Никитин.
Губернатор отметил, что региональная программа капремонта общего имущества многоквартирных домов реализована в полном объеме в установленные сроки.
"Отремонтировано 246 многоквартирных домов области. Управлению ТЭК и ЖКХ области ставлю новую задачу: увеличить данный показатель до 370. В рамках мероприятий по сокращению непригодного для проживания жилищного фонда почти три сотни жителей области обрели новое жилье. Здесь также важно не снижать достигнутых значений и в текущем году", - подчеркнул Никитин.
Он добавил, что в рамках формирования современной городской среды в Тамбовской области в прошлом году было благоустроено 185 дворовых и 116 общественных пространств на территории 92 муниципальных образований области.