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Иллюстрация для проекта Тамбовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тамбовская область
https://ria.ru/20210521/investitsii-1733399661.html
На Тамбовщине в 2020 году в ЖКХ направили более 2 млрд рублей инвестиций
На Тамбовщине в 2020 году в ЖКХ направили более 2 млрд рублей инвестиций - РИА Новости, 21.05.2021
На Тамбовщине в 2020 году в ЖКХ направили более 2 млрд рублей инвестиций
В Тамбовской области в 2020 году в сферу ЖКХ было направлено более 2 миллиардов рублей инвестиций, сообщил в пятницу в ежегодном отчете перед депутатами... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T20:40
2021-05-21T20:40
тамбовская область
жкх
александр никитин
тамбовская область
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ТАМБОВ, 21 мая – РИА Новости. В Тамбовской области в 2020 году в сферу ЖКХ было направлено более 2 миллиардов рублей инвестиций, сообщил в пятницу в ежегодном отчете перед депутатами Тамбовской облдумы глава администрации области Александр Никитин.По его словам, привлечение средств Фонда содействия реформированию ЖКХ обеспечивает реализацию мероприятий по созданию, реконструкции или модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также реализацию социально значимых инфраструктурных проектов в территориях области. Губернатор отметил, что региональная программа капремонта общего имущества многоквартирных домов реализована в полном объеме в установленные сроки. Он добавил, что в рамках формирования современной городской среды в Тамбовской области в прошлом году было благоустроено 185 дворовых и 116 общественных пространств на территории 92 муниципальных образований области.
https://ria.ru/20210401/nikitin-1603754267.html
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жкх, александр никитин, тамбовская область

На Тамбовщине в 2020 году в ЖКХ направили более 2 млрд рублей инвестиций

20:40 21.05.2021
 
© Fotolia / Бурдюков АндрейФинансы
Финансы - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© Fotolia / Бурдюков Андрей
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ТАМБОВ, 21 мая – РИА Новости. В Тамбовской области в 2020 году в сферу ЖКХ было направлено более 2 миллиардов рублей инвестиций, сообщил в пятницу в ежегодном отчете перед депутатами Тамбовской облдумы глава администрации области Александр Никитин.
По его словам, привлечение средств Фонда содействия реформированию ЖКХ обеспечивает реализацию мероприятий по созданию, реконструкции или модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также реализацию социально значимых инфраструктурных проектов в территориях области.
"Мы научились начинать отопительный период без серьезных аварийных ситуаций и в соответствии с графиком: количество обращений граждан по вопросам качества теплоснабжения сократилось на 30% по отношению к предыдущему периоду. Тем не менее, осознаем, радоваться рано с учетом общего износа и состояния сетей", - сказал Никитин.
Губернатор отметил, что региональная программа капремонта общего имущества многоквартирных домов реализована в полном объеме в установленные сроки.
"Отремонтировано 246 многоквартирных домов области. Управлению ТЭК и ЖКХ области ставлю новую задачу: увеличить данный показатель до 370. В рамках мероприятий по сокращению непригодного для проживания жилищного фонда почти три сотни жителей области обрели новое жилье. Здесь также важно не снижать достигнутых значений и в текущем году", - подчеркнул Никитин.
Он добавил, что в рамках формирования современной городской среды в Тамбовской области в прошлом году было благоустроено 185 дворовых и 116 общественных пространств на территории 92 муниципальных образований области.
Губернатор Тамбовской области Александр Никитин во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме-2019 - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
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