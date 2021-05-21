https://ria.ru/20210521/investitsii-1733399661.html

На Тамбовщине в 2020 году в ЖКХ направили более 2 млрд рублей инвестиций

На Тамбовщине в 2020 году в ЖКХ направили более 2 млрд рублей инвестиций - РИА Новости, 21.05.2021

На Тамбовщине в 2020 году в ЖКХ направили более 2 млрд рублей инвестиций

В Тамбовской области в 2020 году в сферу ЖКХ было направлено более 2 миллиардов рублей инвестиций, сообщил в пятницу в ежегодном отчете перед депутатами... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T20:40

2021-05-21T20:40

2021-05-21T20:40

тамбовская область

жкх

александр никитин

тамбовская область

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ТАМБОВ, 21 мая – РИА Новости. В Тамбовской области в 2020 году в сферу ЖКХ было направлено более 2 миллиардов рублей инвестиций, сообщил в пятницу в ежегодном отчете перед депутатами Тамбовской облдумы глава администрации области Александр Никитин.По его словам, привлечение средств Фонда содействия реформированию ЖКХ обеспечивает реализацию мероприятий по созданию, реконструкции или модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также реализацию социально значимых инфраструктурных проектов в территориях области. Губернатор отметил, что региональная программа капремонта общего имущества многоквартирных домов реализована в полном объеме в установленные сроки. Он добавил, что в рамках формирования современной городской среды в Тамбовской области в прошлом году было благоустроено 185 дворовых и 116 общественных пространств на территории 92 муниципальных образований области.

https://ria.ru/20210401/nikitin-1603754267.html

тамбовская область

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жкх, александр никитин, тамбовская область