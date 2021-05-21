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https://ria.ru/20210521/instrumenty-1733293548.html
РФ и Беларусь должны широко использовать инструменты международного права
РФ и Беларусь должны широко использовать инструменты международного права - РИА Новости, 21.05.2021
РФ и Беларусь должны широко использовать инструменты международного права
Отвечать на внешнее международное давление и санкции, которые исходят в адрес России и Белоруссии, необходимо совместно, используя весь арсенал международного... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T13:48
2021-05-21T13:48
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
здоровье - общество
белоруссия
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Отвечать на внешнее международное давление и санкции, которые исходят в адрес России и Белоруссии, необходимо совместно, используя весь арсенал международного права, сказал журналистам директор Института экономических стратегий Александр Агеев."Отвечать надо достойно на любые санкции и угрозы извне. Считаю, что основной вопрос не о противодействии, а о дальнейшем развитии двух наших суверенных государств. Важно определить стратегию развития в любых условиях. Россия и Белоруссия должны отвечать на угрозы из вне исходя из требований международного права, деклараций ООН и других документов. Есть довольно большой корпус правовых документов, которые отстаивают главный принцип суверенитета стран, где прописаны принципы неприкосновенности границы, невмешательства во внутренние дела, защиты суверенитета и так далее", - сообщил он перед началом международной конференции "Противодействие внешним вызовам и угрозам: парламентское измерение Союзного государства", которая проходит в мельтимедийном пресс-центре "Россия сегодня".На вопрос о санкциях, применимых в отношении Союзного государства, Агеев сказал, что они являются не только правовым, но и экономическим полем влияния. По его убеждению, на современном этапе важно осознать и выбрать правильную линию поведения, согласно международному праву и всеми доступными правовыми мерами.
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россия, здоровье - общество, белоруссия

РФ и Беларусь должны широко использовать инструменты международного права

13:48 21.05.2021
 
© POOL / Перейти в фотобанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© POOL
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Отвечать на внешнее международное давление и санкции, которые исходят в адрес России и Белоруссии, необходимо совместно, используя весь арсенал международного права, сказал журналистам директор Института экономических стратегий Александр Агеев.
"Отвечать надо достойно на любые санкции и угрозы извне. Считаю, что основной вопрос не о противодействии, а о дальнейшем развитии двух наших суверенных государств. Важно определить стратегию развития в любых условиях. Россия и Белоруссия должны отвечать на угрозы из вне исходя из требований международного права, деклараций ООН и других документов. Есть довольно большой корпус правовых документов, которые отстаивают главный принцип суверенитета стран, где прописаны принципы неприкосновенности границы, невмешательства во внутренние дела, защиты суверенитета и так далее", - сообщил он перед началом международной конференции "Противодействие внешним вызовам и угрозам: парламентское измерение Союзного государства", которая проходит в мельтимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
На вопрос о санкциях, применимых в отношении Союзного государства, Агеев сказал, что они являются не только правовым, но и экономическим полем влияния.
"Экономический смысл санкций – это отзыв на общемировые преобразования, кризисы и напряженное осознание их теми субъектами, которые их вводят, трудности мировой ситуации, с которыми необходимо справляться и, как они считают, благодаря дисбалансу их решить. Реагировать на подобные вызовы необходимо достойно и с пониманием, что это сложный исторический период не только в развитии наших стран, но и всего мира", - сказал Агеев.
По его убеждению, на современном этапе важно осознать и выбрать правильную линию поведения, согласно международному праву и всеми доступными правовыми мерами.
Доктор экономических наук, профессор Николай Межевич Николай Межевич - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
13:41Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Межевич: Россия и Белоруссия должны сообща отвечать на угрозы извне
 
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