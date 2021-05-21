https://ria.ru/20210521/instrumenty-1733293548.html

РФ и Беларусь должны широко использовать инструменты международного права

РФ и Беларусь должны широко использовать инструменты международного права - РИА Новости, 21.05.2021

РФ и Беларусь должны широко использовать инструменты международного права

Отвечать на внешнее международное давление и санкции, которые исходят в адрес России и Белоруссии, необходимо совместно, используя весь арсенал международного... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T13:48

2021-05-21T13:48

2021-05-21T13:48

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

здоровье - общество

белоруссия

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Отвечать на внешнее международное давление и санкции, которые исходят в адрес России и Белоруссии, необходимо совместно, используя весь арсенал международного права, сказал журналистам директор Института экономических стратегий Александр Агеев."Отвечать надо достойно на любые санкции и угрозы извне. Считаю, что основной вопрос не о противодействии, а о дальнейшем развитии двух наших суверенных государств. Важно определить стратегию развития в любых условиях. Россия и Белоруссия должны отвечать на угрозы из вне исходя из требований международного права, деклараций ООН и других документов. Есть довольно большой корпус правовых документов, которые отстаивают главный принцип суверенитета стран, где прописаны принципы неприкосновенности границы, невмешательства во внутренние дела, защиты суверенитета и так далее", - сообщил он перед началом международной конференции "Противодействие внешним вызовам и угрозам: парламентское измерение Союзного государства", которая проходит в мельтимедийном пресс-центре "Россия сегодня".На вопрос о санкциях, применимых в отношении Союзного государства, Агеев сказал, что они являются не только правовым, но и экономическим полем влияния. По его убеждению, на современном этапе важно осознать и выбрать правильную линию поведения, согласно международному праву и всеми доступными правовыми мерами.

https://ria.ru/20210521/mezhevich-1733286860.html

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, белоруссия