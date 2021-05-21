https://ria.ru/20210521/infrastruktura-1733236116.html

Путин оценил развитие российской инфраструктуры в Заполярье

Путин оценил развитие российской инфраструктуры в Заполярье - РИА Новости, 21.05.2021

Путин оценил развитие российской инфраструктуры в Заполярье

Президент России Владимир Путин поздравил российских полярников с профессиональным праздником, отметив, что благодаря их усилиям Россия активно развивает... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T09:16

2021-05-21T09:16

2021-05-21T09:16

россия

южный полюс

арктический совет

владимир путин

общество

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских полярников с профессиональным праздником, отметив, что благодаря их усилиям Россия активно развивает промышленную, транспортную инфраструктуру в Заполярье и Приполярье, сообщает пресс-служба Кремля.День полярника отмечается в России 21 мая."Этот профессиональный праздник посвящен смелым, отважным, преданным своему делу людям, которые внесли вклад в исследование и освоение полярных территорий – ученым, метеорологам, геологам, летчикам, морякам, строителям, представителям других специальностей. Мы по праву гордимся результатами этой напряженной, самоотверженной работы", - сказал президент РФ.Он отметил, что нынешнее поколение полярников чтит традиции своих предшественников, успешно трудится в составе Антарктической и Высокоширотной Арктической экспедиций, на станциях наблюдательной сети гидрометеорологической службы, решает задачи по расширению российского присутствия в районах Северного и Южного полюсов."И конечно, благодаря вашим усилиям Россия активно развивает промышленную, транспортную инфраструктуру в Заполярье и Приполярье, реализует масштабные проекты Севморпути и Северного широтного хода, разрабатывает новые месторождения полезных ископаемых. При этом - подает пример открытости к сотрудничеству в полярной сфере с зарубежными партнерами, ответственного подхода к сбережению уникальной экологии регионов, сохранению традиционного уклада жизни и культуры народов Крайнего Севера", - сказал Путин.Президент добавил, что такое отношение ярко свидетельствует о приверженности взятым на себя обязательствам и о готовности России к плодотворному председательству в Арктическом совете в ближайшие два года.

https://ria.ru/20210520/lavrov-1733126387.html

https://ria.ru/20210331/sevmorput-1603631819.html

россия

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россия, южный полюс, арктический совет, владимир путин, общество