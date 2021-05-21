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Путин оценил развитие российской инфраструктуры в Заполярье
Путин оценил развитие российской инфраструктуры в Заполярье - РИА Новости, 21.05.2021
Путин оценил развитие российской инфраструктуры в Заполярье
Президент России Владимир Путин поздравил российских полярников с профессиональным праздником, отметив, что благодаря их усилиям Россия активно развивает... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T09:16
2021-05-21T09:16
россия
южный полюс
арктический совет
владимир путин
общество
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских полярников с профессиональным праздником, отметив, что благодаря их усилиям Россия активно развивает промышленную, транспортную инфраструктуру в Заполярье и Приполярье, сообщает пресс-служба Кремля.День полярника отмечается в России 21 мая."Этот профессиональный праздник посвящен смелым, отважным, преданным своему делу людям, которые внесли вклад в исследование и освоение полярных территорий – ученым, метеорологам, геологам, летчикам, морякам, строителям, представителям других специальностей. Мы по праву гордимся результатами этой напряженной, самоотверженной работы", - сказал президент РФ.Он отметил, что нынешнее поколение полярников чтит традиции своих предшественников, успешно трудится в составе Антарктической и Высокоширотной Арктической экспедиций, на станциях наблюдательной сети гидрометеорологической службы, решает задачи по расширению российского присутствия в районах Северного и Южного полюсов."И конечно, благодаря вашим усилиям Россия активно развивает промышленную, транспортную инфраструктуру в Заполярье и Приполярье, реализует масштабные проекты Севморпути и Северного широтного хода, разрабатывает новые месторождения полезных ископаемых. При этом - подает пример открытости к сотрудничеству в полярной сфере с зарубежными партнерами, ответственного подхода к сбережению уникальной экологии регионов, сохранению традиционного уклада жизни и культуры народов Крайнего Севера", - сказал Путин.Президент добавил, что такое отношение ярко свидетельствует о приверженности взятым на себя обязательствам и о готовности России к плодотворному председательству в Арктическом совете в ближайшие два года.
https://ria.ru/20210520/lavrov-1733126387.html
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россия, южный полюс, арктический совет, владимир путин, общество

Путин оценил развитие российской инфраструктуры в Заполярье

09:16 21.05.2021
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских полярников с профессиональным праздником, отметив, что благодаря их усилиям Россия активно развивает промышленную, транспортную инфраструктуру в Заполярье и Приполярье, сообщает пресс-служба Кремля.
День полярника отмечается в России 21 мая.
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"Этот профессиональный праздник посвящен смелым, отважным, преданным своему делу людям, которые внесли вклад в исследование и освоение полярных территорий – ученым, метеорологам, геологам, летчикам, морякам, строителям, представителям других специальностей. Мы по праву гордимся результатами этой напряженной, самоотверженной работы", - сказал президент РФ.
Он отметил, что нынешнее поколение полярников чтит традиции своих предшественников, успешно трудится в составе Антарктической и Высокоширотной Арктической экспедиций, на станциях наблюдательной сети гидрометеорологической службы, решает задачи по расширению российского присутствия в районах Северного и Южного полюсов.
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"И конечно, благодаря вашим усилиям Россия активно развивает промышленную, транспортную инфраструктуру в Заполярье и Приполярье, реализует масштабные проекты Севморпути и Северного широтного хода, разрабатывает новые месторождения полезных ископаемых. При этом - подает пример открытости к сотрудничеству в полярной сфере с зарубежными партнерами, ответственного подхода к сбережению уникальной экологии регионов, сохранению традиционного уклада жизни и культуры народов Крайнего Севера", - сказал Путин.
Президент добавил, что такое отношение ярко свидетельствует о приверженности взятым на себя обязательствам и о готовности России к плодотворному председательству в Арктическом совете в ближайшие два года.
 
РоссияЮжный полюсАрктический советВладимир ПутинОбщество
 
 
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